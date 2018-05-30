Почему День защиты детей так назвали

Ежегодно мировое сообщество отмечает День защиты детей 1 июня.

В Украине он пользуется большей популярностью, чем Всемирный день детей 20 ноября. Тем более, что в Украине и России дата праздника совпадает с началом долгожданных летних каникул.

Его назвали так, потому что в этот день общество и политики напоминают себе о проблемах детей и необходимости с этими проблемами бороться.

День защиты детей: история праздника

В 1945 году на Международном женском конгрессе в Париже была создана Международная демократическая ассоциация женщин. Именно она спустя четыре года предложила официально отмечать День защиты детей как праздник.

ООН поддержала идею, и уже в 1950 году в праздновании участвовала 51 страна.

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Есть еще одна версия появления праздника. Якобы еще в 1925 году Генконсул Китая в Сан-Франциско устроил празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов) для местных китайских детей-сирот. И случилось это в один день с днем проведения "детской" конференции в Женеве.

Почему празднуют День защиты детей

Скорее даже – для чего? Чтобы напомнить обществу о правах детей на жизнь и счастливое детство.

Речь не только о малышах из голодающей Африки, где идут войны – в Украине, к несчастью, также хватает малышей, которые гибнут на Донбассе, живут в детских домах, подвергаются насилию…

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День защиты детей – это еще один повод привлечь помощь благотворителей и меценатов. Политики и представители большинства общественных организаций, стараются в этот день посетить детдома, приюты и другие госучреждения для детворы.

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День защиты детей: мероприятия

1 июня для детей устраивают концерты, конкурсы, викторины и другие развлекательные программы. Например, в Киеве 1 июня пройдет гала-шоу киевского международного юношеского фестиваля циркового искусства "Золотой каштан".

День защиты детей: дарить ли ребенку подарки

Этот вопрос должны решать родители. Но почему бы и нет? День защиты ребенка — отличный повод порадовать свое чадо, особенно если ребенок успешно закончился учебный год. Можно подарить ему что-то к летним каникулам: футбольный мяч, новый купальник, новый конструктор и т.п.

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