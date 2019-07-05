Самые интересные и верные гадания на Ивана Купала и как сплести правильный венок

5 июля 2019, 06:02

Главред собрал самые верные гадания и обряды на замужество на Ивана Купала, а также узнал, что делать с венками и росою.

Гадание на Ивана Купала 2019 – как сделать так, чтобы венок не утонул – День Ивана Купала 2019
Самые интересные и верные гадания на Ивана Купала и как сплести правильный венок / 1zoom.ru

Ивана Купала 2019 празднуется плавно и с огоньком в ночь с 6 на 7 июля.

Наши предки отмечали его в день летнего солнцестояния – 21 июня. Поэтому и стихии у праздников общие – огонь (Солнце-Купайло) и вода (именно на богине Воды, по легенде, бог Солнца женился в день летнего солнцестояния).

Именно с этими стихиями и связаны основные ритуалы и обряды Ивана Купала: прыжки через костер и пуск венков. В обоих случаях делают это не просто так – а ради исполнения своего желания.

К примеру, мы уже описывали ритуал на исполнение желания на летнее солнцестояние – с венком и костром. Его отлично можно повторить и на Ивана Купала. При этом сам венок можно положить в коробочку или корзинку – чтоб уж точно не утонул. Только венок на этот раз нужно плести "правильный".

Иван Купала: плетение венков – как сделать это правильно

В современном мире венок на Ивана Купала можно купить (на том же prom.ua цена на венок на Ивана Купала варьируется от 40 грн и до 800 грн)  – но магических свойств от него в таком случае ждать не стоит. Считается, что судьбу девушке предсказывает лишь тот венок, который она сплела собственноручно – вплетя в него свою ауру, мысли и желания.

Поэтому и плести венок в ночь на Ивана Купала нужно только с позитивным настроем. А само желание проговаривать в настоящем времени: будто оно уже исполнилось.

Иван Купала – время сбора трав, причем целебных. Считается, что все полезные свойства растений усиливаются в эту ночь.

Именно из целебных трав и плетут купальский венок. Причем наименований трав, вплетенных в венок, должно быть ровно 12.

К таковым в наших широтах относятся:

  • мать-и-мачеха – считается наиболее "приворотным" цветком (во многих регионах им даже заменяли цветок папоротника),
  • ромашка,
  • календула,
  • аир,
  • девясил,
  • зверобой,
  • каллизия,
  • мелисса,
  • мята,
  • пустырник,
  • подорожник,
  • облепиха,
  • солодка,
  • тысячелистник,
  • шалфей и другие.

Целебна и крапива – но одновременно и очень жгучая. Так что этот вариант – разве что для поклонниц "50 оттенков…".

Если не набралось 12-ти трав, то можно, на крайний случай, добавить пару веточек шиповника, брусники и малины.

Считается, что именно такой венок предскажет судьбу честно.

Гадание на Ивана Купала с венком

Гадание с венком и приметы на Ивана Купала для незамужних тесно связаны. Правильно сплетенный венок пускают по реке:

  • коль венок уплывет дальше всех, то его обладательница будет до следующего праздника всех остальных счастливее;
  • коль утонул венок – на свадьбу в этом году рассчитывать не стоит;
  • дольше всех горящая свеча, закрепленная на венке, предвещает долгую жизнь.

В ряде регионов есть еще одно уточнение:

  • если пристал венок к противоположному берегу – будет жених не из родных мест, может, и вовсе иностранец;
  • если прибило назад к берегу, от которого пускали – найдет девушка счастье с кем-то из местных.

Есть и просто гадание с венком на желание в ночь на Ивана Купала. Пока плетут венок – мысленно визуализируют свое желание (самое-самое). Потом венок также пускают по реке и не спускают с него глаз:

  • если венок уплыл далеко, скрылся с глаз, не утонув – сбудется желание;
  • если увидели, как тонет венок – увы, но нет;
  • если надолго замер посередине реки – жизнь в этом году будет спокойная, застойная в чем-то, но без потрясений.

Существует и гадание с венком на Ивана Купала на суженого. Для этого понадобится совместное фото с бойфрендом. Фото крепят к венку, тот традиционно пускают по воде и смотрят:

  • утонул венок – жди измены и/или расставания;
  • если в воде начинает расплетаться – то предложения руки и сердца ждать не стоит;
  • приплыл венок к берегу – присматривай, мол, свадебное платье.

Когда прыгают через костер на Ивана Купала и гадания на костер

По поверьям, прыгать через костер нужно в ночь на Ивана Купала, то есть с 6 на 7 июля. Прыгают либо парами – чтобы усилить любовь и защитить отношения от напастей; либо, если пары нет, в одиночку – просто для привлечения здоровья и удачи

Женщины, у которых долго не было детей, через костер на Ивана Купала прыгают, чтобы излечиться от бесплодия.

Считается, что купальский огонь очищает человека не только от болезней, но также от бед, нищеты и неудач. 

С прыжками через костер на Ивана Купала связан и ряд примет:

  • если прыгнуть трижды – заработаешь себе здоровье, счастье, благополучие и удачу на весь год;
  • если споткнулся при прыжке – это к болезни;
  • если разворотил ногой огонь – жди неприятностей в семье.

Роса на Ивана Купала

Не только травы и огонь приобретали целебные, магические свойства на Ивана Купала – но также и вода. 

В первую очередь на Ивана Купала, утром 7 июля, можно повторить ритуал омоложения утренней росой. Также купальской росой лечат в народе болезни глаз и болезни кожи (особенно лица). 

Полезными для здоровья считались и просто купания – в реке ли, в бане – в этот день. 

О других приметах и традициях Ивана Купала читайте в нашем материале Ивана Купала: ритуалы, обряды и приметы на любовь, замужество и богатство.

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