С Днем ангела Ивана и Иванну: прикольные поздравления с именинами

Главред подобрал лучшие идеи поздравлений с праздником.
День ангела Ивана и Иванны – один из них – отмечается 7 июля.
Ведь сегодня не только праздник Ивана Купала 2019 – но и Рождество Иоанна Предтечи. А это значит, что сегодня у Ивана именины православие.
Когда отмечаются остальные именины Ивана по церковному календарю, о значении и характеристики этого имени – читайте в нашем материале День ангела Ивана 2019: поздравления и открытки. Но ведь поздравлений много не бывает! Так что...
Главред подобрал новые прикольные поздравления с Днем ангела мальчика Ивана и девочки Иванны.
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День ангела Ивана: поздравления
Имя твое – "милость Божья" - Иван,
Имя простое, красивое,
И сколько всего переплетено там,
В твоем уникальном имени!
Нынче День ангела празднуем твой.
Я пожелать хочу, Ваня,
Чтоб Ангел твой был бы все время с тобой,
А ты чтоб всегда окружен был друзьями.
***
Дорогой Иван, поздравляю тебя и от всей души хочу пожелать высокого потенциала в любой деятельности и неугасаемого энтузиазма в любой работе. Пусть тебе часто улыбается фортуна и всегда сопутствует успех, пусть сердце твоё бьётся в ритме любви и счастья, пусть твой путь обходится без камней неудач и подножек друзей.
***
Именины у Ивана –
Поздравляю я тебя!
Пусть успехов долгожданных
Принесет тебе судьба.
Пусть тебе легко и просто
Будет целей достигать.
Радуй всех карьерным ростом,
Лучшим я желаю стать!
***
Я очень давно тебя знаю, видел твои победы и маленькие неудачи. Именно поэтому могу сказать, что у тебя очень сильный и мудрый ангел-хранитель, твой советчик и помощник. Он оберегает и заботится о тебе с самого детства, подставляет свое крыло, чтобы падения были мягкими и безболезненными. А сегодня небесный друг празднует свое день рождения. Так пусть же он еще долго верой и правдой служит тебе, а ты оберегай его и не огорчай. С именинами, Иван!
***
Я где-то прочитала,
Что Ваня — дурачок,
Я так бы не сказала,
И вот мой поздравок!
Ты, Ванечка, хороший друг
И просто паренек!
Писатель этот сам лопух,
Раз написать так смог.
И потому желаю я
Сказаний не читать,
Чтобы не мучили тебя
Они, чтоб крепче спать.
День ангела – Иванка: поздравления
Говорят, что в именины все самые сокровенные мысли и желания летят к Богу. Так пусть же крылья твоего ангела будут крепкими и надежными, а его полет – быстрым и ловким. Чтобы все твои мечты обязательно попали на небеса и воплотились в жизнь. Чтобы твой земной путь был устлан зеленой травой и цветами радости, а с неба всегда светило солнце достатка и любви. С праздником, Иванка!
***
Иванка, с именинами тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
Сердце доброе имеешь ты,
И людям всем всегда ты помогаешь,
Желаю, чтоб сбылись твои мечты,
Надеюсь, боли не познаешь.
Иванка, желаю я тебе добра,
Успеха и душевного комфорта,
Чтоб ожила твоя мечта,
Чтоб не бывало одиноко.
***
Дорогая Иванка! Пусть сильный и надежный ангел-хранитель приносит в жизнь только счастье и любовь. Крепкого здоровья и удачи. С именинами!
День ангела – Иванна: поздравления
Иванна, в светлый праздник именин,
Ты от всех нас поздравления прими.
Пусть обходят стороной ненастья,
И летишь по жизни ты на крыльях счастья.
***
Дорогая Иванна! Пусть тебя за руку ведет удача. Пусть твоих сил будет достаточно, чтобы в мгновении ока справиться с любыми трудностями. И пусть вы двигаетесь в направлении счастья. Возьми к себе в спутницы истинную любовь. Пусть тебя оберегают Высшие силы. А здесь, рядом с тобой, всегда будем мы – верные и надежные друзья. Мы всегда готовы подставить тебе наши плечи и оказать поддержку. Иванна, будь здорова, счастлива и удачлива!
***
Именины у Иванны —
Поздравляю я тебя!
Пусть успехов долгожданных
Принесет тебе судьба.
Пусть тебе легко и просто
Будет целей достигать.
Радуй всех карьерным ростом,
Лучшей я желаю стать!
***
Иванночка, поздравляю с Днем ангела! Пусть семья гордится тобою, в жизни всегда везет, в сердце – любви, а в душе – счастья!