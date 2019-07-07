С Днем ангела Ивана и Иванну: прикольные поздравления с именинами

День ангела Ивана и Иванны – один из них – отмечается 7 июля.

Ведь сегодня не только праздник Ивана Купала 2019 – но и Рождество Иоанна Предтечи. А это значит, что сегодня у Ивана именины православие.

Когда отмечаются остальные именины Ивана по церковному календарю, о значении и характеристики этого имени – читайте в нашем материале День ангела Ивана 2019: поздравления и открытки. Но ведь поздравлений много не бывает! Так что...

Главред подобрал новые прикольные поздравления с Днем ангела мальчика Ивана и девочки Иванны.

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День ангела Ивана: поздравления

Имя твое – "милость Божья" - Иван,

Имя простое, красивое,

И сколько всего переплетено там,

В твоем уникальном имени!

Нынче День ангела празднуем твой.

Я пожелать хочу, Ваня,

Чтоб Ангел твой был бы все время с тобой,

А ты чтоб всегда окружен был друзьями.

***

Дорогой Иван, поздравляю тебя и от всей души хочу пожелать высокого потенциала в любой деятельности и неугасаемого энтузиазма в любой работе. Пусть тебе часто улыбается фортуна и всегда сопутствует успех, пусть сердце твоё бьётся в ритме любви и счастья, пусть твой путь обходится без камней неудач и подножек друзей.

***

Именины у Ивана –

Поздравляю я тебя!

Пусть успехов долгожданных

Принесет тебе судьба.

Пусть тебе легко и просто

Будет целей достигать.

Радуй всех карьерным ростом,

Лучшим я желаю стать!

***

Я очень давно тебя знаю, видел твои победы и маленькие неудачи. Именно поэтому могу сказать, что у тебя очень сильный и мудрый ангел-хранитель, твой советчик и помощник. Он оберегает и заботится о тебе с самого детства, подставляет свое крыло, чтобы падения были мягкими и безболезненными. А сегодня небесный друг празднует свое день рождения. Так пусть же он еще долго верой и правдой служит тебе, а ты оберегай его и не огорчай. С именинами, Иван!

***

Я где-то прочитала,

Что Ваня — дурачок,

Я так бы не сказала,

И вот мой поздравок!

Ты, Ванечка, хороший друг

И просто паренек!

Писатель этот сам лопух,

Раз написать так смог.

И потому желаю я

Сказаний не читать,

Чтобы не мучили тебя

Они, чтоб крепче спать.

День ангела – Иванка: поздравления

Говорят, что в именины все самые сокровенные мысли и желания летят к Богу. Так пусть же крылья твоего ангела будут крепкими и надежными, а его полет – быстрым и ловким. Чтобы все твои мечты обязательно попали на небеса и воплотились в жизнь. Чтобы твой земной путь был устлан зеленой травой и цветами радости, а с неба всегда светило солнце достатка и любви. С праздником, Иванка!

***

Иванка, с именинами тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Сердце доброе имеешь ты,

И людям всем всегда ты помогаешь,

Желаю, чтоб сбылись твои мечты,

Надеюсь, боли не познаешь.

Иванка, желаю я тебе добра,

Успеха и душевного комфорта,

Чтоб ожила твоя мечта,

Чтоб не бывало одиноко.

***

Дорогая Иванка! Пусть сильный и надежный ангел-хранитель приносит в жизнь только счастье и любовь. Крепкого здоровья и удачи. С именинами!

День ангела – Иванна: поздравления

Иванна, в светлый праздник именин,

Ты от всех нас поздравления прими.

Пусть обходят стороной ненастья,

И летишь по жизни ты на крыльях счастья.

***

Дорогая Иванна! Пусть тебя за руку ведет удача. Пусть твоих сил будет достаточно, чтобы в мгновении ока справиться с любыми трудностями. И пусть вы двигаетесь в направлении счастья. Возьми к себе в спутницы истинную любовь. Пусть тебя оберегают Высшие силы. А здесь, рядом с тобой, всегда будем мы – верные и надежные друзья. Мы всегда готовы подставить тебе наши плечи и оказать поддержку. Иванна, будь здорова, счастлива и удачлива!

***

Именины у Иванны —

Поздравляю я тебя!

Пусть успехов долгожданных

Принесет тебе судьба.

Пусть тебе легко и просто

Будет целей достигать.

Радуй всех карьерным ростом,

Лучшей я желаю стать!

***

Иванночка, поздравляю с Днем ангела! Пусть семья гордится тобою, в жизни всегда везет, в сердце – любви, а в душе – счастья!