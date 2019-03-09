День ангела Ивана 2019: поздравления и открытки

9 марта православные отмечают Первое и второе обретение главы Иоанна Крестителя.

В этот день все Иваны отмечают свои именины. Также День ангела 9 марта отмечает Иларион.

Читайте такжеИменины в марте 2019: от Анны и Андрея до Иосифа и Христины

Иван: именины по церковному календарю

У Вань очень много именин:

2 января, 5 января, 11 января, 14 января, 20 января, 21 января, 27 января, 28 января, 29 января, 30 января,

3 февраля, 4 февраля, 5 февраля, 6 февраля, 8 февраля, 9 февраля, 11 февраля, 12 февраля, 13 февраля, 16 февраля, 17 февраля, 19 февраля, 22 февраля, 23 февраля, 26 февраля, 28 февраля,

5 марта, 6 марта, 7 марта, 8 марта, 9 марта, 11 марта, 14 марта, 18 марта, 21 марта, 22 марта, 23 марта, 24 марта, 25 марта, 29 марта,

1 апреля, 2 апреля, 9 апреля, 10 апреля, 11 апреля, 12 апреля, 13 апреля, 14 апреля, 17 апреля, 19 апреля, 21 апреля, 24 апреля, 25 апреля, 27 апреля, 30 апреля,

1 мая, 2 мая, 4 мая, 6 мая, 9 мая, 10 мая, 12 мая, 17 мая, 19 мая, 20 мая, 21 мая, 25 мая, 27 мая,

1 июня, 2 июня, 4 июня, 5 июня, 6 июня, 7 июня, 8 июня, 9 июня, 11 июня, 14 июня, 15 июня, 17 июня, 20 июня, 22 июня, 23 июня, 25 июня, 26 июня, 2 июля,

3 июля, 4 июля, 7 июля, 9 июля, 10 июля, 11 июля, 13 июля, 14 июля, 16 июля, 22 июля, 25 июля, 27 июля, 29 июля, 31 июля,

2 августа, 3 августа, 6 августа, 9 августа, 10 августа, 12 августа, 13 августа, 15 августа, 16 августа, 17 августа, 18 августа, 20 августа, 22 августа, 25 августа, 26 августа, 31 августа,

2 сентября, 4 сентября, 5 сентября, 7 сентября, 9 сентября, 10 сентября, 11 сентября, 12 сентября, 15 сентября, 16 сентября, 17 сентября, 19 сентября, 20 сентября, 21 сентября, 23 сентября, 25 сентября, 27 сентября, 28 сентября, 30 сентября,

1 октября, 3 октября, 4 октября, 6 октября, 9 октября, 11 октября, 12 октября, 14 октября, 15 октября, 16 октября, 19 октября, 21 октября, 25 октября, 28 октября, 29 октября, 31 октября,

1 ноября, 2 ноября, 3 ноября, 4 ноября, 5 ноября, 6 ноября, 9 ноября, 10 ноября, 11 ноября, 13 ноября, 14 ноября, 16 ноября, 17 ноября, 20 ноября, 22 ноября, 23 ноября, 25 ноября, 26 ноября, 29 ноября, 30 ноября,

2 декабря, 3 декабря, 5 декабря, 6 декабря, 7 декабря, 8 декабря, 9 декабря, 10 декабря, 11 декабря, 12 декабря, 13 декабря, 15 декабря, 16 декабря, 17 декабря, 20 декабря, 23 декабря, 24 декабря, 26 декабря, 30 декабря, 31 декабря.

Иван: значение и характеристика имени

Читайте такжеИменины Светланы: что подарить на День Светланы 2019 и как поздравить СветИмя Иван древнееврейское и означает "Благодать Божия", "Яхве (Бог) смилостивился, помиловал".

Иваны – обладатели самых разных качеств, перед ними, что говорится, открыты все дороги. Они веселые и щедрые, любят футбол и рыбалку.

Супружество складывается лучше всего с женщинами, веселыми по характеру, которые любят застолья и кутежи. Браком Иван дорожит, хоть и может загулять с подружкой жены. При этом сам не ревнив.

Отцы из Вань получаются замечательные.

Имя Иван лучше всего подходит Близнецам, Ракам, Овнам, Скорпионам, Тельцам, Девам, Весам, Стрельцам и Водолеям.

Иван: совместимость имен

Гармоничные отношения и Иванов с обладателями имен: Алла, Василиса, Валентина, Дарья, Екатерина, Елизавета, Зоя, Ирина, Клавдия, Мария. Сложные отношения с обладателями имен: Варвара, Елена, Зинаида, Лидия, Лариса, Надежда, Римма, Майя, Нора.

Именины Ивана: поздравления

3 смс - 188 символов:

Будь мужчиной настоящим:

Ляг скорее на диван

И врубай футбол, пей пиво.

В общем, с праздником, Иван!

Я желаю без напряга

Гвозди в стену забивать

И носочки креативно

По квартире раскидать.

***

4 смс - 227 символов:

Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

***

4 смс - 208 символов:

Как утро прекрасен Иван,

Как полдень Ванюша жарок,

Как ночь загадочен он,

Ваня — ты жизни подарок!

Как сердца ты — милый стук,

Как ветер, что рвется в оконце,

Ты — лучший на свете друг,

Ты — как яркое солнце!

***

4 смс - 218 символов:

Ваня, Ванечка, красавчик, поздравляю сегодня тебя. Желаю тебе вечного счастья и крепкой любви, сладких поцелуев и искренних объятий, больших успехов и высокого достатка, радости жизни и удачи, благополучия и оптимизма.

Привітання з Днем ангела Івана в прозі та віршах

Вітаю тебе, Ваню, з днем Ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

***

Твоє ім’я Іван – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм янголятком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!

***

Вітаю з святом іменин,

Найкращу дівчину Іваночку,

Бажаю, щоб тебе любив весь світ,

А ти – лише єдиного коханого,

Бажаю здійснення всіх мрій,

Хай доля завжди посміхається,

І квітка папороті розцвіте в душі,

Бо твоя казка тільки починається!

***

Іване, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім'ям, що подарували тобі твої батьки.

***

Вітаю із днем ангела, Іване,

Бажаю тобі успіхів і процвітання

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!