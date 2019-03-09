Иванов день 2019: что категорически нельзя делать в этот великий праздник

Главред узнал приметы и традиции дня.
9 марта православные отмечают Первое и второе обретение главы Иоанна Крестителя.
В этот день все Иваны отмечают свои именины.
9 марта: что за праздник
Считается, что в Иванов день птицы прилетают из теплых стран и начинают вить гнезда. При этом смотрели, где птицы вьют гнезда: если на солнечной стороне домов, то лето будет холодным.
У людей в этот день принято ремонтировать старые скворечники и делать новые.
Иоанн Креститель: в чем помогает
Что просят перед иконой Иоанна Крестителя? Перед его образом молятся о:
- избавлении от болезней, особенно тех, что связаны с головой (головная и зубная боль и т.п.);
- наставлении на путь истинный;
- помощи в домашних делах;
- помощи в принятии правильного решения;
- помощи при проблемах в браке;
- достижении равновесия между духовными физическим состоянием.
О том, как молиться Иоанну Крестителю – читайте в нашем материале Почему не умываются и что пить в Иванов день: приметы и традиции праздника Иоанна Крестителя.
Иванов день: что нельзя делать
Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паски9 марта стараются лечь спать попозже, опасаясь напастей злой силы. Чтобы оберечь дом от нечисти, клали топор на порог, а над дверью мелом рисовали крест.
Женщинам в этот день категорически нельзя стирать белье: считалось, что так они спугнут птиц, и те вернутся назад.
9 марта: приметы
С этим днем связано немало примет на погоду:
- снег предвещал снежный апреле и холодную Пасху;
- пение синицы – приход тепла, а яркие и крутые "рога" у месяца – морозу.
Считается, что сны, увиденные в ночь с 8 на 9 марта, исполнятся не раньше, чем через две недели. Но чаще всего в эту ночь снятся пустые сновидения.