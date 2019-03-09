Иванов день 2019: что категорически нельзя делать в этот великий праздник

Иоанн Креститель. Картина Леонардо да Винчи, 1514-1516 / muzei-mira.com

9 марта православные отмечают Первое и второе обретение главы Иоанна Крестителя.

В этот день все Иваны отмечают свои именины.

9 марта: что за праздник

Считается, что в Иванов день птицы прилетают из теплых стран и начинают вить гнезда. При этом смотрели, где птицы вьют гнезда: если на солнечной стороне домов, то лето будет холодным.

У людей в этот день принято ремонтировать старые скворечники и делать новые.

Иоанн Креститель: в чем помогает

Что просят перед иконой Иоанна Крестителя? Перед его образом молятся о:

избавлении от болезней, особенно тех, что связаны с головой (головная и зубная боль и т.п.);

наставлении на путь истинный;

помощи в домашних делах;

помощи в принятии правильного решения;

помощи при проблемах в браке;

достижении равновесия между духовными физическим состоянием.

О том, как молиться Иоанну Крестителю – читайте в нашем материале Почему не умываются и что пить в Иванов день: приметы и традиции праздника Иоанна Крестителя.

Иванов день: что нельзя делать

Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паски9 марта стараются лечь спать попозже, опасаясь напастей злой силы. Чтобы оберечь дом от нечисти, клали топор на порог, а над дверью мелом рисовали крест.

Женщинам в этот день категорически нельзя стирать белье: считалось, что так они спугнут птиц, и те вернутся назад.

9 марта: приметы

С этим днем связано немало примет на погоду:

снег предвещал снежный апреле и холодную Пасху;

пение синицы – приход тепла, а яркие и крутые "рога" у месяца – морозу.

Считается, что сны, увиденные в ночь с 8 на 9 марта, исполнятся не раньше, чем через две недели. Но чаще всего в эту ночь снятся пустые сновидения.