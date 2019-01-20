Почему не умываются и что пить в Иванов день: приметы и традиции праздника Иоанна Крестителя

20 января 2019, 00:28

Главред узнал приметы и традиции дня.

Иоанн Креститель. Картина Леонардо да Винчи, 1514-1516
Иоанн Креститель. Картина Леонардо да Винчи, 1514-1516 / muzei-mira.com

20 января отмечается церковный праздник собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Он празднуется сразу за Крещением Господним 2019, так как в православии есть давняя традиция – на следующий день после великого праздника почитается святой, оказавший наибольшее влияние на это событие. Так, например, сразу после Рождества Христова отмечают Собор Пресвятой Богородицы. И, понятное дело, что Крещение Христа больше всего связано именно с Иоанном: недаром ведь он Креститель.

Усекновение главы Иоанна Предтечи православные отмечают 11 сентября. В этот день принято угощать едой обездоленных, которым в жизни повезло меньше, – и не принято брат в руки острые предметы. Это связано с историей праздника, о которой мы писали ранее.

Праздники Иоанна Крестителя

Память Предтечи и Крестителя Иоанна православные почитают 7 раз в году:

Иоанн Креститель: в чем помогает

Что просят перед иконой Иоанна Крестителя? Перед его образом молятся о:

  • избавлении от болезней, особенно тех, что связаны с головой (головная и зубная боль и т.п.);
  • помощи в домашних делах;
  • помощи при проблемах в браке;
  • помощи в принятии правильного решения;
  • наставлении на путь истинный;
  • достижении равновесия между духовными физическим состоянием.

Иоанн Креститель: молитва

Тропарь Собору и Усекновению главы Иоанна Предтечи, глас 2

Память праведника чтится похвалами, тебе же довольно свидетельства Господня, Предтеча, ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях крестить Проповеданного. Потому за истину пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся во аде Бога, явившегося во плоти, подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость.

***

Кондак Собору Иоанна Предтечи, глас 6

Пришествия Твоего во плоти устрашившись, Иордан в трепете вспять обращался; духовное же служение исполняя, Иоанн в страхе уклонялся; ангельские полки изумлялись, увидев Тебя, в струях плотью крещаемым, и все, пребывавшие во тьме, озарялись, воспевая Тебя, явившегося и просветившего все.

20 января: именины

День ангела в этот день отмечают Афанасий, Василий, Иван и Пафнутий.

Ранее Главред собрал самые душевные поздравления с Днем ангела Василию

20 января: что нужно делать

В старину в этот день ходили свататься и гуляли свадьбы. В народе этот день даже называли Зимний свадебник, Ленивый день и Иванов день.

Читайте такжеСвадьба на Покров: насколько удачными выходят такие бракиСчиталось, что свадьба, сыгранная в Крещенские праздники, благословляется на Небесах.

Кроме того, по примете, если в Иванов день на незамужнюю девушку или холостого парня нападал большой аппетит – это означало, что вторая половинка по ним тоскует.

Также в этот день крестят детей, чтоб жизнь у них выдалась счастливой.

20 января: что нужно есть

Поста в этот день нет, так что допускаются мясные блюда. Еще одно название праздника – Зимний мясоед. И обязательно с утра пили святую воду, освященную на Крещение – чтобы быть здоровым и счастливым весь год.

Также допускается распитие спиртных напитков – но в меру: раньше говорили, что "стопочка" в этот день убережет от слез и печалей на год вперед.

20 января: что нельзя делать

По примете, нельзя умываться 20 января – иначе человека ждут обманы и предательство.

20 января: приметы

Приметы на погоду 20 января:

  • если с этого дня морозы простоят целую неделю – жди оттепели;
  • дождливая или туманная погода в этот день сулит теплое засушливое лето без жары, а заодно богатый урожай хлеба;
  • ясная погода предвещает засушливое лето;
  • увидеть мышь в доме – к прибавлению в семье, а дикого гуся или лебедя – к исполнению желаний и радости.
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