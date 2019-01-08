День Марии 2019: как феерично поздравить Маш с именинами в праздник Пресвятой Богородицы

Сразу следом за православным Рождеством 8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы.

Собором этот праздник прозвали не в честь церковного строения, а в честь соборного (то есть общего, одного на всех) празднования памяти всех, кто был близок Богоматери и ее Сыну, Иисусу Христу, при их жизни. В этот день вспоминается ее муж – святой Иосиф Обручник, царь Давид (предок Христа по плоти) и святой Иаков (сын от первого брака Иосифа и брата Христа), то есть те, кто сопровождал Марию и Иисуса, когда они всей семьей бежали в Египет. Этим праздник и отличается, к примеру, от Введения во храм Пресвятой Богородицы или Благовещения, когда чествуется исключительно Дева Мария.

В этот день отмечаются именины Марии по церковному календарю – первые в году. О том, когда отмечаются все именины Маш и кому из знаков Зодиака больше всего подходит это имя, читайте в нашем материале Как поздравить с именинами Марию на словах и в анимированных открытках.

День ангела Марии: поздравления в прозе и стихах

4 смс - 241 символ:

Дорогая Машенька, от всей души тебя поздравляю. Хочу пожелать радостных сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, великолепного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья.

***

Хочу я просто море счастья

Любимой Машеньке желать,

Живи ты жизнью настоящей,

И знай — не нужно унывать.

Пускай удача улыбнется,

Везет тебе во всех делах,

Живи, как ласковое солнце,

С улыбкой яркой на устах!

***

4 смс - 224 символа:

Поздравляю, Мария. Пусть будет долгим и счастливым твой путь по жизни, пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди и верные друзья. Желаю тебе, Машенька, здоровья, благополучия, ангельской красоты и искренней щедрости души.

***

3 смс - 162 символа:

Мечтай, Мария, наслаждайся,

А если цель есть — добивайся,

Руби с плеча плохое, злое,

И взращивай добро с любовью.

Ясных всегда лишь дней тебе

И крепкого здоровья!

***

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе — все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво —

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!

***

3 смс - 200 символов:

Дева святая Мария

Имя тебе подарила

И, распахнув свои крылья,

От горя тебя заслонила.

Будь всегда светлой и доброй,

Мудрой, душевной, красивой,

Стань своим близким опорой

Искренней, верной и сильной.

Привітання з Марією

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає - хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Маші нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Привітання з Днем ангела Марії в прозі

У День ангела хочу побажати тобі, Маріє, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

Машо, я хочу тобі побажати, щоб ти частіше усміхалася, адже, коли ти усміхаєшся, твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій Ангел зберігає тебе! Будь щаслива! Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості, і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.

***

Дорога моя Марійка! Щиро вітаю тебе з красивим святом – Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: нехай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила будуть опускатися вниз.

***

Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.