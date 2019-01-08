День Марии 2019: как феерично поздравить Маш с именинами в праздник Пресвятой Богородицы

Главред собрал самые красивые и душевные поздравления с Днем Марии.
Сразу следом за православным Рождеством 8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы.
Собором этот праздник прозвали не в честь церковного строения, а в честь соборного (то есть общего, одного на всех) празднования памяти всех, кто был близок Богоматери и ее Сыну, Иисусу Христу, при их жизни. В этот день вспоминается ее муж – святой Иосиф Обручник, царь Давид (предок Христа по плоти) и святой Иаков (сын от первого брака Иосифа и брата Христа), то есть те, кто сопровождал Марию и Иисуса, когда они всей семьей бежали в Египет. Этим праздник и отличается, к примеру, от Введения во храм Пресвятой Богородицы или Благовещения, когда чествуется исключительно Дева Мария.
В этот день отмечаются именины Марии по церковному календарю – первые в году. О том, когда отмечаются все именины Маш и кому из знаков Зодиака больше всего подходит это имя, читайте в нашем материале Как поздравить с именинами Марию на словах и в анимированных открытках.
День ангела Марии: поздравления в прозе и стихах
4 смс - 241 символ:
Дорогая Машенька, от всей души тебя поздравляю. Хочу пожелать радостных сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, великолепного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья.
***
Хочу я просто море счастья
Любимой Машеньке желать,
Живи ты жизнью настоящей,
И знай — не нужно унывать.
Пускай удача улыбнется,
Везет тебе во всех делах,
Живи, как ласковое солнце,
С улыбкой яркой на устах!
***
4 смс - 224 символа:
Поздравляю, Мария. Пусть будет долгим и счастливым твой путь по жизни, пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди и верные друзья. Желаю тебе, Машенька, здоровья, благополучия, ангельской красоты и искренней щедрости души.
***
3 смс - 162 символа:
Мечтай, Мария, наслаждайся,
А если цель есть — добивайся,
Руби с плеча плохое, злое,
И взращивай добро с любовью.
Ясных всегда лишь дней тебе
И крепкого здоровья!
***
Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе — все тосты,
И пожелания с теплом!
Пусть будет в жизни все красиво —
Тебе хочу я пожелать.
Судьбы прекрасной и счастливой
И никогда не унывать!
***
3 смс - 200 символов:
Дева святая Мария
Имя тебе подарила
И, распахнув свои крылья,
От горя тебя заслонила.
Будь всегда светлой и доброй,
Мудрой, душевной, красивой,
Стань своим близким опорой
Искренней, верной и сильной.
Привітання з Марією
Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає - хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Маші нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
Привітання з Днем ангела Марії в прозі
У День ангела хочу побажати тобі, Маріє, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
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Машо, я хочу тобі побажати, щоб ти частіше усміхалася, адже, коли ти усміхаєшся, твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій Ангел зберігає тебе! Будь щаслива! Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості, і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.
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Дорога моя Марійка! Щиро вітаю тебе з красивим святом – Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: нехай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила будуть опускатися вниз.
***
Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.