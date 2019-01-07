Оригинальные поздравления с Рождеством 2019: короткие смс и открытки

Сегодня, 7 января, отмечается великий праздник Рождество православное 2019. Его празднуют православные в Украине, России и других странах.

Главред уже публиковал самые волшебные поздравления с Рождеством на словах и в анимированных открытках. Сегодня черед поздравлений коротких.

Заодно Главред разобрался, какого числа колядуют, а когда щедруют и посевают в 2019 году. Мы также собрали самые заводные и легкозапоминающиеся колядки на Рождество 2019 на русском для детей и взрослых и, конечно же, на украинском – Колядки 2019: найкращі пісні для дітей і дорослих.

Поздравления с Рождеством 2019 короткие в прозе и стихах

С Рождеством Христовым! Пускай ваш дом будет наполнен уютом, любовью, пониманием и счастьем. Здоровья и удачи.

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Желаю вам на Рождество,

Чтоб не кончалось волшебство,

Любви и счастья полный дом,

Пусть помогает Бог во всем.

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С Рождеством! Желаю вам здоровья, счастья и любви. Чтобы жизнь была наполнена только счастливыми мгновениями.

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С Рождеством Христовым,

Поздравляю я,

И желаю счастья,

Радости, добра!

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Пусть Рождество Христово одарит Ваш дом благодатью и миром, а Господь никогда не перестанет оберегать!

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Искренней радости

В день Рождества,

Уюта, здоровья,

Счастья, тепла.

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С Рождеством! Пусть звон рождественских колоколов наполнит душу светом, мысли чистотой, а жизнь благодатью.

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Пусть звезда, что в ночи засияла,

Дарит веру, надежду, тепло,

Чтобы душа только светом дышала,

Счастья, радости вам! С Рождеством!

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С Рождеством вас поздравляем,

Блага и любви желаем,

Процветания, успехов,

Море солнца, сил и смеха!