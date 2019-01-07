Оригинальные поздравления с Рождеством 2019: короткие смс и открытки

Главред собрал самые красивые и прикольные поздравления с Рождеством 2019 на словах и в картинках.
Сегодня, 7 января, отмечается великий праздник Рождество православное 2019. Его празднуют православные в Украине, России и других странах.
Главред уже публиковал самые волшебные поздравления с Рождеством на словах и в анимированных открытках. Сегодня черед поздравлений коротких.
Заодно Главред разобрался, какого числа колядуют, а когда щедруют и посевают в 2019 году. Мы также собрали самые заводные и легкозапоминающиеся колядки на Рождество 2019 на русском для детей и взрослых и, конечно же, на украинском – Колядки 2019: найкращі пісні для дітей і дорослих.
Поздравления с Рождеством 2019 короткие в прозе и стихах
С Рождеством Христовым! Пускай ваш дом будет наполнен уютом, любовью, пониманием и счастьем. Здоровья и удачи.
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Желаю вам на Рождество,
Чтоб не кончалось волшебство,
Любви и счастья полный дом,
Пусть помогает Бог во всем.
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С Рождеством! Желаю вам здоровья, счастья и любви. Чтобы жизнь была наполнена только счастливыми мгновениями.
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С Рождеством Христовым,
Поздравляю я,
И желаю счастья,
Радости, добра!
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Пусть Рождество Христово одарит Ваш дом благодатью и миром, а Господь никогда не перестанет оберегать!
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Искренней радости
В день Рождества,
Уюта, здоровья,
Счастья, тепла.
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С Рождеством! Пусть звон рождественских колоколов наполнит душу светом, мысли чистотой, а жизнь благодатью.
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Пусть звезда, что в ночи засияла,
Дарит веру, надежду, тепло,
Чтобы душа только светом дышала,
Счастья, радости вам! С Рождеством!
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С Рождеством вас поздравляем,
Блага и любви желаем,
Процветания, успехов,
Море солнца, сил и смеха!