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Большинство водителей удивится: какую тайную функцию скрывает подголовник в машине

Юрий Берендий
16 марта 2025, 14:53
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Многие водители не подозревают, что один из ключевых элементов автомобиля может сыграть решающую роль в критической ситуации, - указывают эксперты.
Большинство водителей удивится: какую тайную функцию скрывает подголовник в машине
Какую тайную функцию скрывает подголовник - почему снимают подголовник / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

  • Почему подголовники так важны
  • Зачем снимают подголовники в машине

Подголовники, которые есть в каждом автомобиле - независимо от типа двигателя, - могут иметь скрытую функцию, полезную в экстренных случаях, отмечают специалисты. Мощный удар во время ДТП может повредить петли или каркас авто, что затруднит открытие дверей и выход из салона. Об этом сообщает Express.

Главред выяснил, для чего нужен подголовник.

видео дня

Почему люди снимают подголовники в автомобилях - снижает ли подголовник травмы

Если все остальные выходы заблокированы, пассажиры рискуют оказаться в ловушке. Специалисты Swansway Motor Group объясняют, что в таких ситуациях могут пригодиться съемные подголовники. Водители и пассажиры могут использовать их для быстрого разбития стекла и безопасной эвакуации.

Хотя острые концы подголовников не рассчитаны на это, они доказали свою эффективность в разрушении стекла, что может оказаться критически важным в чрезвычайных случаях.

"Хотя может показаться странным, что подголовник можно полностью снять с сиденья, важно, чтобы водители и их пассажиры знали о его потенциально спасительном использовании", - указывают эксперты компании Swansway Motor Group.

Эксперты отмечают, что большинство подголовников можно легко снять, нажав кнопку в нижней части и вытянув их из сиденья.

"Мы советуем вам оценить ситуацию, в которой вы находитесь, и если вы все же выбираете этот метод, чтобы покинуть транспортное средство, помните об опасности разбитого стекла", - указывают они.

Ранее TikTok-канал @battlbox продемонстрировал, как водители могут использовать подголовник для разбития стекла в экстренных ситуациях. В видео водитель, сняв подголовник, нанес пять ударов по окну, после чего оно полностью разбилось.

Смотрите видео о том, какая скрытая функция подголовника:

Этот ролик вызвал оживленную реакцию среди автомобилистов: одни были поражены способом спасения, тогда как другие выразили сомнения, смогут ли повторить этот трюк.

Впрочем, съемные подголовники есть не во всех авто - в некоторых моделях они жестко закреплены.

Специалисты отмечают, что выбивать стекло стоит только в крайних случаях, ведь его замена может стоить немало.

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