Большинство водителей удивится: какую тайную функцию скрывает подголовник в машине

Многие водители не подозревают, что один из ключевых элементов автомобиля может сыграть решающую роль в критической ситуации, - указывают эксперты.

https://glavred.info/life/bolshinstvo-voditeley-udivitsya-kakuyu-taynuyu-funkciyu-skryvaet-podgolovnik-v-mashine-10647713.html Ссылка скопирована

Какую тайную функцию скрывает подголовник - почему снимают подголовник / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

Почему подголовники так важны

Зачем снимают подголовники в машине

Подголовники, которые есть в каждом автомобиле - независимо от типа двигателя, - могут иметь скрытую функцию, полезную в экстренных случаях, отмечают специалисты. Мощный удар во время ДТП может повредить петли или каркас авто, что затруднит открытие дверей и выход из салона. Об этом сообщает Express.

Главред выяснил, для чего нужен подголовник.

видео дня

Почему люди снимают подголовники в автомобилях - снижает ли подголовник травмы

Если все остальные выходы заблокированы, пассажиры рискуют оказаться в ловушке. Специалисты Swansway Motor Group объясняют, что в таких ситуациях могут пригодиться съемные подголовники. Водители и пассажиры могут использовать их для быстрого разбития стекла и безопасной эвакуации.

Хотя острые концы подголовников не рассчитаны на это, они доказали свою эффективность в разрушении стекла, что может оказаться критически важным в чрезвычайных случаях.

"Хотя может показаться странным, что подголовник можно полностью снять с сиденья, важно, чтобы водители и их пассажиры знали о его потенциально спасительном использовании", - указывают эксперты компании Swansway Motor Group.

Эксперты отмечают, что большинство подголовников можно легко снять, нажав кнопку в нижней части и вытянув их из сиденья.

"Мы советуем вам оценить ситуацию, в которой вы находитесь, и если вы все же выбираете этот метод, чтобы покинуть транспортное средство, помните об опасности разбитого стекла", - указывают они.

Ранее TikTok-канал @battlbox продемонстрировал, как водители могут использовать подголовник для разбития стекла в экстренных ситуациях. В видео водитель, сняв подголовник, нанес пять ударов по окну, после чего оно полностью разбилось.

Смотрите видео о том, какая скрытая функция подголовника:

Этот ролик вызвал оживленную реакцию среди автомобилистов: одни были поражены способом спасения, тогда как другие выразили сомнения, смогут ли повторить этот трюк.

Впрочем, съемные подголовники есть не во всех авто - в некоторых моделях они жестко закреплены.

Специалисты отмечают, что выбивать стекло стоит только в крайних случаях, ведь его замена может стоить немало.

Вам также может быть интересно:

Что нужно знать об Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред