Большинство водителей удивится: какую тайную функцию скрывает подголовник в машине

Вы узнаете:
- Почему подголовники так важны
- Зачем снимают подголовники в машине
Подголовники, которые есть в каждом автомобиле - независимо от типа двигателя, - могут иметь скрытую функцию, полезную в экстренных случаях, отмечают специалисты. Мощный удар во время ДТП может повредить петли или каркас авто, что затруднит открытие дверей и выход из салона. Об этом сообщает Express.
Главред выяснил, для чего нужен подголовник.
Почему люди снимают подголовники в автомобилях - снижает ли подголовник травмы
Если все остальные выходы заблокированы, пассажиры рискуют оказаться в ловушке. Специалисты Swansway Motor Group объясняют, что в таких ситуациях могут пригодиться съемные подголовники. Водители и пассажиры могут использовать их для быстрого разбития стекла и безопасной эвакуации.
Хотя острые концы подголовников не рассчитаны на это, они доказали свою эффективность в разрушении стекла, что может оказаться критически важным в чрезвычайных случаях.
"Хотя может показаться странным, что подголовник можно полностью снять с сиденья, важно, чтобы водители и их пассажиры знали о его потенциально спасительном использовании", - указывают эксперты компании Swansway Motor Group.
Эксперты отмечают, что большинство подголовников можно легко снять, нажав кнопку в нижней части и вытянув их из сиденья.
"Мы советуем вам оценить ситуацию, в которой вы находитесь, и если вы все же выбираете этот метод, чтобы покинуть транспортное средство, помните об опасности разбитого стекла", - указывают они.
Ранее TikTok-канал @battlbox продемонстрировал, как водители могут использовать подголовник для разбития стекла в экстренных ситуациях. В видео водитель, сняв подголовник, нанес пять ударов по окну, после чего оно полностью разбилось.
Смотрите видео о том, какая скрытая функция подголовника:
@battlbox Break Car Window with Headrest | Survival Situation #glassbreaker#gtfo#wrists#straps#escape#survival#situation#battlbox#fyp♬ original sound - BattlBox
Этот ролик вызвал оживленную реакцию среди автомобилистов: одни были поражены способом спасения, тогда как другие выразили сомнения, смогут ли повторить этот трюк.
Впрочем, съемные подголовники есть не во всех авто - в некоторых моделях они жестко закреплены.
Специалисты отмечают, что выбивать стекло стоит только в крайних случаях, ведь его замена может стоить немало.
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