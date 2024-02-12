Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо найти кролика за 10 секунд

Разгадайте чрезвычайно сложную головоломку для самых внимательных людей – кролик настолько хорошо спрятался в комнате, что отыскать его непросто.

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Найдите кролика за 10 секунд / Times Now

Когда повседневная деятельность превратилась в тянущуюся рутину, время разгадывать головоломки. Разные оптические иллюзии позволят потренировать мозг, смекалку и немного расслабиться. На этот раз нам нужно найти кролика в комнате.

Головоломка от Times Now крайне непростая. Визуально кролика в комнате сложно заметить. Нужно очень внимательно изучать картинку, чтобы понять, где же он спрятался.

На картинке – комната, в которой на кровати спит девушка. Рядом с ней спит и кот. А вот где кролик – тот еще вопрос. Но он где-то рядом. Смотрите внимательно и, возможно, вы его все-таки найдете.

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Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете кролика / Times Now

Не удалось найти кролика? Держите подсказку: кролик прячется на картинке справа, за вазой. Если вы туда посмотрите, то убедитесь – из-за вазы торчат розовые уши.

Если нашли кролика, вы очень внимательный человек / Times Now

Не расстраивайтесь, если не удалось разгадать головоломку. Пробуйте другие оптические иллюзии. Например, вы можете разгадать головоломку для тех, у кого великолепное зрение. Там вам за 15 минут придется искать лягушку в комнате.

Также можете попробовать разгадать оптическую иллюзию, в которой понадобится за 3 секунды найти ананас. Здесь главное – вовремя понять, в чем фишка. И тогда вы быстро найдете ответ.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого прекрасное зрение. Это крайне непростая оптическая иллюзия, где понадобится всего за 9 секунд найти зеленое яблоко, которое очень сложно увидеть.

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