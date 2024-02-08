Головоломка для тех, у кого удивительное зрение: надо за 6 секунд найти карандаш

Часто бывает, что на работе или дома возникает ощущение скуки, и в такие моменты очень выручают головоломки. Оптические иллюзии позволяют тренировать внимательность и приятно проводить время. На этот раз нам нужно найти карандаш на балконе.
Головоломка, которую нам предлагает разгадать Indiatimes, достаточно сложная. Карандаш может находиться где угодно, и чтобы его найти, нужно проявить незаурядные способности.
На картинке – люди, которые сажают на балконе цветы. Рядом с ними множество предметов и где-то затесался карандаш. Ваша задача – найти его.
Дается всего 6 секунд! Готовы? Тогда поехали?
Не удалось найти карандаш? Ловите подсказку: карандаш прямо по центру картинки, он заслоняет перегородку стула и, тем самым, заставляет вам запутаться и не отгадать загадку.
Не расстраивайтесь, если вам не удалось разгадать головоломку. Пробуйте другие оптические иллюзии, например, головоломку, в которой надо за 3 секунды найти ананас. Нужно отыскать особенный ананас, отличающийся от других.
Кроме того, вы можете попробовать разгадать головоломку, где надо за 15 секунд найти лягушку. Что интересно, лягушка постоянно наблюдает за вами, но обнаружить ее не так и просто.
А еще у нас для вас есть головоломка для тех, у кого прекрасное зрение. Надо найти шахматную фигуру "коня", которая заметно отличается от всех остальных.
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