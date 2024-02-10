Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти пирожное

Попробуйте разгадать странную и непростую, но очень увлекательную головоломку – нужно на картинке найти странное пирожное, которое не похоже на другие.

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Найдите особенное пирожное за 11 секунд / Jagranjosh

Когда одолевает рутина и скука, самое время разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают развивать мышление и тренировать мозг. На этот раз нам нужно отыскать особое пирожное.

Головоломка от Jagranjosh очень непростая, и чтобы ее разгадать понадобится максимум усилий и концентрации. На первый взгляд, все пирожные одинаковые и нужно внимательно смотреть на картинку, чтобы понять, в чем же здесь фишка.

На картинке – множество пирожных одинакового цвета и начинки. Ваша задача – найти такое пирожное, которое немного отличается от других.

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Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете пирожное / Jagranjosh

Дается всего 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!

У вас великолепное зрение, если вы нашли особенное пирожное / Jagranjosh

Не удалось найти пирожное? Ловите подсказку: у особенного пирожного цвет крема полностью розовый, а не светло-розовый, как у всех остальных. Правильный ответ обведен в кружочек.

Не расстраивайтесь, если вам не удалось найти правильный ответ. Тренируйтесь и все обязательно получится. Пробуйте разгадывать другие головоломки – например, у нас есть для вас оптическая иллюзия, где надо за 9 секунд найти яблоко.

Также у нас есть головоломка для тех, у кого великолепное зрение. Нужно всего за 3 секунды отыскать особенный ананас. Смотрите очень внимательно на картинку и вы ее разгадаете.

А еще мы предлагаем разгадать головоломку, где надо за 15 секунд найти лягушку. В комнате, где спит девочка и много вещей, прячется лягушка. Она прямо перед вами, но отыскать ее крайне непросто.

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