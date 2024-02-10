Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти пирожное

Когда одолевает рутина и скука, самое время разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают развивать мышление и тренировать мозг. На этот раз нам нужно отыскать особое пирожное.
Головоломка от Jagranjosh очень непростая, и чтобы ее разгадать понадобится максимум усилий и концентрации. На первый взгляд, все пирожные одинаковые и нужно внимательно смотреть на картинку, чтобы понять, в чем же здесь фишка.
На картинке – множество пирожных одинакового цвета и начинки. Ваша задача – найти такое пирожное, которое немного отличается от других.
Дается всего 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти пирожное? Ловите подсказку: у особенного пирожного цвет крема полностью розовый, а не светло-розовый, как у всех остальных. Правильный ответ обведен в кружочек.
Не расстраивайтесь, если вам не удалось найти правильный ответ. Тренируйтесь и все обязательно получится. Пробуйте разгадывать другие головоломки – например, у нас есть для вас оптическая иллюзия, где надо за 9 секунд найти яблоко.
Также у нас есть головоломка для тех, у кого великолепное зрение. Нужно всего за 3 секунды отыскать особенный ананас. Смотрите очень внимательно на картинку и вы ее разгадаете.
А еще мы предлагаем разгадать головоломку, где надо за 15 секунд найти лягушку. В комнате, где спит девочка и много вещей, прячется лягушка. Она прямо перед вами, но отыскать ее крайне непросто.
Другие новости:
- Нужно за 6 секунд найти троих поросят на картинке: головоломка для самых зорких
- Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти "коня"
- Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти черепаху