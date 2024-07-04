Имеют аллергию на самые распространенные продукты: что не стоит давать собакам

Эксперты объяснили, на какие симптомы следует обратить внимание, чтобы выявить у собаки аллергию на самые распространенные продукты питания.

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На какую еду имеют аллергию собаки / коллаж: Главред, фото: pixabay

Специалисты утверждают, что около 15% собак имеют аллергию, как и люди, и могут реагировать на различные аллергены, содержащиеся в пище, которую мы регулярно им даем. Как ни странно, курица, говядина и молочные продукты являются одними из самых распространенных аллергенов для собак, пишет Mirror.

Отмечается, что чем больше аллергических триггеров накапливается в организме собаки одновременно, тем больше вероятность того, что собака будет проявлять изнурительные признаки, такие как зуд кожи и ушей, а также лизание лап.

"Со временем это может привести к покраснению, отекам и выпадению шерсти. У некоторых собак наблюдаются желудочно-кишечные расстройства, такие как рвота или диарея", - говорится в сообщении. видео дня

Если у вашей собаки наблюдается любой из симптомов, который может быть связан с аллергией, стоит следовать рекомендациям ветеринарного врача Гая Санделовского:

"Начните испытания гипоаллергенной диеты и лечения от кожных паразитов, и посмотрите, улучшит ли это ситуацию, прежде чем проводить более обширные тесты", - говорит он.

Доктор Гай также советует после испытаний собаки искать одобренную ветеринаром диету, которая будет полноценной с точки зрения питательных веществ. Кроме того, у ветеринара можно сделать тест на аллергию.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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