Имеют аллергию на самые распространенные продукты: что не стоит давать собакам

Специалисты утверждают, что около 15% собак имеют аллергию, как и люди, и могут реагировать на различные аллергены, содержащиеся в пище, которую мы регулярно им даем. Как ни странно, курица, говядина и молочные продукты являются одними из самых распространенных аллергенов для собак, пишет Mirror.
Отмечается, что чем больше аллергических триггеров накапливается в организме собаки одновременно, тем больше вероятность того, что собака будет проявлять изнурительные признаки, такие как зуд кожи и ушей, а также лизание лап.
"Со временем это может привести к покраснению, отекам и выпадению шерсти. У некоторых собак наблюдаются желудочно-кишечные расстройства, такие как рвота или диарея", - говорится в сообщении.видео дня
Если у вашей собаки наблюдается любой из симптомов, который может быть связан с аллергией, стоит следовать рекомендациям ветеринарного врача Гая Санделовского:
"Начните испытания гипоаллергенной диеты и лечения от кожных паразитов, и посмотрите, улучшит ли это ситуацию, прежде чем проводить более обширные тесты", - говорит он.
Доктор Гай также советует после испытаний собаки искать одобренную ветеринаром диету, которая будет полноценной с точки зрения питательных веществ. Кроме того, у ветеринара можно сделать тест на аллергию.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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