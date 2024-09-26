Как быстро очистить грязь на плите: понадобится только средство для ухода за кожей

Как почистить электрическую плиту от застарелого нагара - в Сети поделились интересным методом.

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Как быстро отмыть пригоревшую еду на плите / коллаж: Главред, фото: unsplash, reddit

Попрощайтесь с пригоревшей пищей и устойчивым жиром на вашей плите, ведь с помощью гениального совета для очистки вы забудете о таких проблемах.

Если вы старательно выполняете процедуру чистки и быстро протираете плиту после каждого использования, вряд ли вы столкнетесь с кошмаром запекшейся грязи. Однако часто люди могут оставить грязь на плите на некоторое время и тогда будет труднее очистить плиту.

"Если ваша плита напоминает поле битвы и нуждается в глубокой очистке, то восстановление блеска может выглядеть непреодолимой проблемой. Есть простой трюк, которым клянутся любители уборки", - говорится в материале Mirror.

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Как приготовить универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

В Сети рассказали, что действенное средство против застарелого жира на плите, может оказаться и вашим средством для ухода за кожей.

В соцсети люди собрали свои советы и раскрыли неожиданное средство для ухода за кожей, как лучшее решение для устранения тяжелых пятен от плиты - пемзу.

"Я пользуюсь пемзой, но стоит убедиться, что область грязи на плите тщательно увлажнена, чтобы при использовании пемзы избежать царапин на плите", - говорится в комментариях.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Пемза - легкая вулканическая порода, образующаяся из лавы, которая быстро остывает во время извержений, не только удобна для удаления твердой кожи на ваших ногах, но и универсальный камень со многими применениями. Также пемза, известная тем, что сохраняет пятки гладкими, также может защитить от вросших волос, мягко очищая мертвую кожу, чтобы освободить пряди.

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