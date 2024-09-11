Даже самый стойкий растает за 20 минут: чем вывести застарелый жир

Многолетний жир особенно трудно убрать, поскольку он со временем затвердевает и въедается в поверхность.

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Что разъедает старый жир / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Жирные пятна на кухне — это настоящая головная боль для многих хозяек. Со временем они твердеют, прилипают к поверхностям и превращаются в сложноудаляемый налет. Если вы ищете ответ на вопрос, как отмыть многолетний жир, то стоит обратить внимание на несколько проверенных способов, которые помогут справиться с этой проблемой.

Что сильно разъедает жир?

Многолетний жир особенно трудно убрать, поскольку он со временем затвердевает и въедается в поверхность, пишет УНИАН. Но есть несколько эффективных средств, которые помогут справиться даже с такими стойкими загрязнениями:

Пищевая сода и уксус. Эти компоненты создают реакцию, которая отлично справляется с жирными пятнами. Насыпьте соду на загрязнение, добавьте уксус и оставьте на 10-15 минут. Затем потрите жесткой губкой и смойте водой.

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Горячая вода с моющим средством. Если жир давно прилип к посуде или поверхности, погрузите загрязненные предметы в горячую воду с добавлением моющего средства или жидкого мыла. Высокая температура воды поможет размягчить жир, а моющее средство ускорит процесс его удаления.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Специальные чистящие средства. Для борьбы с застарелым жиром можно использовать специальные порошки или спреи. Нанесите средство на загрязнённую поверхность, оставьте на 10-15 минут, после чего тщательно протрите и промойте.

Почему появляются жирные пятна на кухне? Эти загрязнения образуются из-за мельчайших капелек жира, которые во время приготовления пищи разбрызгиваются по помещению кухни. Эти капельки способны улететь на приличные расстояния — жирный налёт вы можете обнаружить, например, и на стене, противоположной от плиты.

Чем вывести застарелый жир?

Застарелый жир, который прочно въелся в поверхность, требует более интенсивного подхода. Одним из наиболее эффективных решений может стать применение сильных щелочных средств или использование пасты из соды и лимонной кислоты. Для этого смешайте соду с лимонной кислотой и небольшим количеством воды, нанесите на загрязнение, оставьте на несколько минут, затем тщательно протрите губкой. Лимонная кислота поможет растворить жир, а сода — убрать его остатки.

Если жирные пятна долго остаются на поверхности, они становятся прочными и твердыми. Поэтому важно регулярно чистить кухонные поверхности и посуду, чтобы не допускать образования многолетнего жира.

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