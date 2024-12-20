Лобовое стекло автомобиля не будет замерзать: мужчина показал гениальный метод

Мужчина поделился необычным приемом, чтобы не лобовое стекло автомобиля не замерзало в морозную погоду.

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Как предотвратить замерзание лобового стекла / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Для чего класть на стекло автомобиля полотенце

Как быстро разморозить лобовое стекло

Автомобилисты часто сталкиваются с трудностями вождения зимой, а также с тем, что утром стекло вашего автомобиля замерзает и много времени нужно на его размораживание.

Мужчина в Сети TikTok опубликовал видео, на котором показал, как он положил большое кухонное полотенце прямо на лобовое стекло своего автомобиля, чтобы оно не замерзло. На видео вы можете увидеть, как он снимает замерзшее полотенце с лобового стекла, чтобы открыть прозрачное, незамерзающее лобовое стекло под ним, говорится в материале Ехргеѕѕ.co. Видео лайфхака собрало 29,4 миллиона просмотров и 2,5 миллиона лайков и тысячи комментариев.

видео дня

Смотрите видео о том, как быстро размораживать лобовое стекло автомобиля:

Один пользователь TikTok заметил, что это мега недооцененный лайфхак.

"Это таки сработало, просто сделал замороженное полотенце в процессе", - добавил подписчик.

Также нашлись те, которые используют этот метод уже 10 лет. Благодаря такому методу у вас будет чистое лобовое стекло и не придется тратить лишнее время утром.

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