Роман 8-летней Маханец: девочкой занялась спецслужба

Милана Маханец заявила, что родители ее возлюбленного запретили им общаться. По словам юной модели, она не знает, навсегда ли это или временно.
8-летняя украинка Милана Маханец, которая попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Паем, пожаловалась на социальные службы.
По ее словам, сотрудники соцслужб приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати". Об этом юная модель и блогер сообщила в Instagram-stories.
Девочка считает, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить".
"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше… Забирать у меня любимых людей – это не помощь", – сказала Милана.
Также девочка отметила, что родители Паши Пая запретили им общаться. По словам юной модели, она не знает, навсегда ли это или временно.
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Милана Маханец и Паша Пай - о чем ранее писал Главред:
- 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публиковали в социальных сетях снимки, на которых демонстрировали объятия и поцелуи. Потом сама девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться и якобы "спят вместе".
- Мать девочки Дарья Маханец сначала заявляла, что полностью поддерживает дочь. Она говорила, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь.
- Папа Миланы Маханец заявил, что шокирован происходящим.
- Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что за отношениями восьмилетней украинки Миланы и ее возлюбленного, 13-летнего блогера Паши, может стоять серьезный бизнес – кто-то зарабатывает деньги на этой скандальной истории.
- Кулеба официально обратился в МВД и киберполицию, чтобы разобраться в запутанной ситуации.
- Полиция открыла производство по факту "отношений" 8-летней модели и 13-летнего блогера, чьи фото и видео в Instagram привлекли всеобщее внимание и вызвали возмущение.
- Мать Миланы Маханец уже дала показания полиции в Ирпене. По ее словам, дети вместе не живут, хотя девочка ранее рассказывала об этом в своем аккаунте в Instagram.
- Дедушкой скандальной 8-летней модели Миланы оказался главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко.
- 18 марта мать Миланы заявила, что фото детей в постели, после которых поднялась волна критики, всего лишь шутка, а дети только повторяют тренды, популярные среди других блогеров.
- Милана Маханец публично обратилась к уполномоченному по правам ребенка Николаю Кулебе. Девочка предложила чиновнику встретиться лично. А мать Миланы пригрозила детскому омбудсмену.