Роман 8-летней Маханец: девочкой занялась спецслужба

Милана Маханец / Фото instagram.com/milamaxanets

8-летняя украинка Милана Маханец, которая попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Паем, пожаловалась на социальные службы.

По ее словам, сотрудники соцслужб приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати". Об этом юная модель и блогер сообщила в Instagram-stories.

Девочка считает, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить".

"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше… Забирать у меня любимых людей – это не помощь", – сказала Милана.

Также девочка отметила, что родители Паши Пая запретили им общаться. По словам юной модели, она не знает, навсегда ли это или временно.

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Милана Маханец и Паша Пай - о чем ранее писал Главред: