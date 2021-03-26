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Роман 8-летней Маханец: девочкой занялась спецслужба

26 марта 2021, 10:06
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Милана Маханец заявила, что родители ее возлюбленного запретили им общаться. По словам юной модели, она не знает, навсегда ли это или временно.

Милана Маханец
Милана Маханец / Фото instagram.com/milamaxanets

8-летняя украинка Милана Маханец, которая попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Паем, пожаловалась на социальные службы.

По ее словам, сотрудники соцслужб приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати". Об этом юная модель и блогер сообщила в Instagram-stories.

Девочка считает, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить".

"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше… Забирать у меня любимых людей – это не помощь", – сказала Милана.

Также девочка отметила, что родители Паши Пая запретили им общаться. По словам юной модели, она не знает, навсегда ли это или временно.

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Милана Маханец и Паша Пай - о чем ранее писал Главред:

  • 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публиковали в социальных сетях снимки, на которых демонстрировали объятия и поцелуи. Потом сама девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться и якобы "спят вместе".
  • Мать девочки Дарья Маханец сначала заявляла, что полностью поддерживает дочь. Она говорила, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь.
  • Папа Миланы Маханец заявил, что шокирован происходящим.
  • Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что за отношениями восьмилетней украинки Миланы и ее возлюбленного, 13-летнего блогера Паши, может стоять серьезный бизнес – кто-то зарабатывает деньги на этой скандальной истории.
  • Кулеба официально обратился в МВД и киберполицию, чтобы разобраться в запутанной ситуации.

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