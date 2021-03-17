Папа 8-летней Миланы Маханец впервые отреагировал на ее роман с 13-летним блогером

Мать Миланы Маханец вызвали на допрос из-за откровенных фотосессий дочери / Фото Instagram

Папа 8-летней киевской модели Миланы Маханец впервые отреагировал на скандал, который разгорелся вокруг ее дочери из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Пай.

Александр Маханец отметил, что пытается общаться с дочкой и помогать ей, но не хочет говорить о бывшей жене. Мужчина добавил, что шокирован происходящим, сообщает КП в Украине.

"С дочерью я пытаюсь общаться и помогать, а о Дарье (экс-супруга Дарья Маханец, - ред.) говорить нет желания. Сейчас я просто в шоке от происходящего. Все, что творится, мягко говоря, неправильно", – сказал Александр Маханец.

Родители Миланы разошлись в 2019 году. По словам знакомых семьи, развод пары проходил очень тяжело, хотя его причина неизвестна. Примерно в тоже время ребенок появился в социальной сети, а страница в Instagram девочки стала рекламной площадкой. Друзья не исключают, что именно развод послужил толчком для резкой смены общения и отношения мамы к дочке.

Тем временем в киберполиции заявили, что случай Миланы по-настоящему опасен, поскольку контент на ее странице может провоцировать педофилов.

"Взрослые позы, выражения лица, макияж, яркая и завышающая возраст одежда, поцелуи – это то, что способно заинтересовать преступника и привлечь его внимание к конкретному ребенку. Для педофила такая страничка выглядит как магнит", - отметили в ведомстве.

Однако, с точки зрения закона, привлечь к ответственности родителя, который всему этому способствует, достаточно проблематично.

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Милана Маханец и Паша Пай - о чем ранее писал Главред: