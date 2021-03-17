Папа 8-летней Миланы Маханец впервые отреагировал на ее роман с 13-летним блогером

Александр Маханец заявил, что шокирован происходящим. По его словам, он пытается общаться с дочкой и помогать ей.
Папа 8-летней киевской модели Миланы Маханец впервые отреагировал на скандал, который разгорелся вокруг ее дочери из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Пай.
Александр Маханец отметил, что пытается общаться с дочкой и помогать ей, но не хочет говорить о бывшей жене. Мужчина добавил, что шокирован происходящим, сообщает КП в Украине.
"С дочерью я пытаюсь общаться и помогать, а о Дарье (экс-супруга Дарья Маханец, - ред.) говорить нет желания. Сейчас я просто в шоке от происходящего. Все, что творится, мягко говоря, неправильно", – сказал Александр Маханец.
Родители Миланы разошлись в 2019 году. По словам знакомых семьи, развод пары проходил очень тяжело, хотя его причина неизвестна. Примерно в тоже время ребенок появился в социальной сети, а страница в Instagram девочки стала рекламной площадкой. Друзья не исключают, что именно развод послужил толчком для резкой смены общения и отношения мамы к дочке.
Тем временем в киберполиции заявили, что случай Миланы по-настоящему опасен, поскольку контент на ее странице может провоцировать педофилов.
"Взрослые позы, выражения лица, макияж, яркая и завышающая возраст одежда, поцелуи – это то, что способно заинтересовать преступника и привлечь его внимание к конкретному ребенку. Для педофила такая страничка выглядит как магнит", - отметили в ведомстве.
Однако, с точки зрения закона, привлечь к ответственности родителя, который всему этому способствует, достаточно проблематично.
Читайте такжеПсихолог объяснила, "откуда растут ноги" у романа 8-летней украинки и 13-летнего блогера
Милана Маханец и Паша Пай - о чем ранее писал Главред:
- 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публикуют в социальных сетях снимки, на которых демонстрируют объятия и поцелуи. Ранее сама девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться и якобы "спят вместе".
- Мать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь, и они сами разберутся".
- Адвокат Тамара Бугаец прокомментировала отношения юных возлюбленных. По ее словам, закон не запрещает детям вступать в сексуальные отношения.
- Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что за отношениями восьмилетней украинки Миланы и ее возлюбленного, 13-летнего блогера Паши, может стоять серьезный бизнес – кто-то зарабатывает деньги на этой скандальной истории.
- По словам Кулебы, один из аккаунтов блогеров создан в Москве. Политик официально обратился в МВД и киберполицию, чтобы разобраться в запутанной ситуации.
- Полиция открыла производство по факту "отношений" 8-летней модели и 13-летнего блогера, чьи фото и видео в Instagram привлекли всеобщее внимание и вызвали возмущение.
- Мать Миланы Маханец уже дала показания полиции в Ирпене. По ее словам, дети вместе не живут, хотя девочка ранее рассказывала об этом в своем аккаунте в Instagram.
- Дедушкой скандальной 8-летней модели Миланы оказался главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко.