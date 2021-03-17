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Папа 8-летней Миланы Маханец впервые отреагировал на ее роман с 13-летним блогером

17 марта 2021, 07:15
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Александр Маханец заявил, что шокирован происходящим. По его словам, он пытается общаться с дочкой и помогать ей.

Милана Маханец
Мать Миланы Маханец вызвали на допрос из-за откровенных фотосессий дочери / Фото Instagram

Папа 8-летней киевской модели Миланы Маханец впервые отреагировал на скандал, который разгорелся вокруг ее дочери из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Пай.

Александр Маханец отметил, что пытается общаться с дочкой и помогать ей, но не хочет говорить о бывшей жене. Мужчина добавил, что шокирован происходящим, сообщает КП в Украине.

"С дочерью я пытаюсь общаться и помогать, а о Дарье (экс-супруга Дарья Маханец, - ред.) говорить нет желания. Сейчас я просто в шоке от происходящего. Все, что творится, мягко говоря, неправильно", – сказал Александр Маханец.

Родители Миланы разошлись в 2019 году. По словам знакомых семьи, развод пары проходил очень тяжело, хотя его причина неизвестна. Примерно в тоже время ребенок появился в социальной сети, а страница в Instagram девочки стала рекламной площадкой. Друзья не исключают, что именно развод послужил толчком для резкой смены общения и отношения мамы к дочке.

Тем временем в киберполиции заявили, что случай Миланы по-настоящему опасен, поскольку контент на ее странице может провоцировать педофилов.

"Взрослые позы, выражения лица, макияж, яркая и завышающая возраст одежда, поцелуи – это то, что способно заинтересовать преступника и привлечь его внимание к конкретному ребенку. Для педофила такая страничка выглядит как магнит", - отметили в ведомстве.

Однако, с точки зрения закона, привлечь к ответственности родителя, который всему этому способствует, достаточно проблематично.

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Милана Маханец и Паша Пай - о чем ранее писал Главред:

  • 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публикуют в социальных сетях снимки, на которых демонстрируют объятия и поцелуи. Ранее сама девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться и якобы "спят вместе".
  • Мать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь, и они сами разберутся".
  • Адвокат Тамара Бугаец прокомментировала отношения юных возлюбленных. По ее словам, закон не запрещает детям вступать в сексуальные отношения.
  • Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что за отношениями восьмилетней украинки Миланы и ее возлюбленного, 13-летнего блогера Паши, может стоять серьезный бизнес – кто-то зарабатывает деньги на этой скандальной истории.
  • По словам Кулебы, один из аккаунтов блогеров создан в Москве. Политик официально обратился в МВД и киберполицию, чтобы разобраться в запутанной ситуации.
  • Полиция открыла производство по факту "отношений" 8-летней модели и 13-летнего блогера, чьи фото и видео в Instagram привлекли всеобщее внимание и вызвали возмущение.
  • Мать Миланы Маханец уже дала показания полиции в Ирпене. По ее словам, дети вместе не живут, хотя девочка ранее рассказывала об этом в своем аккаунте в Instagram.
  • Дедушкой скандальной 8-летней модели Миланы оказался главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко.

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