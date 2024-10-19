Так делает большинство: почему не стоит держать руку на рычаге переключения передач

Обычно эта привычка присуща водителям автомобилей на "механике".

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Почему нельзя держать руку на коробке передач / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Среди украинских автомобилистов есть довольно распространенная привычка - держать руку на рычаге переключения передач. Однако, лучше этого не делать, чтобы не влететь в "копеечку". Об этом пишет издание "Твоя машина".

Отмечается, что обычно эта привычка присуща водителям автомобилей на "механике", которым постоянно нужно переключать передачи вручную, но нередко грешат этим и владельцы авто на АКПП.

Почему нельзя держать руку на коробке передач

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По словам экспертов, даже незначительное давление на рычаг переключения передач создает повышенную нагрузку на трансмиссию и приводит к преждевременному износу таких деталей, как вилки, синхронизаторы или подшипники.

В частности, привычка держать руку на рычаге может привести к повреждению селектора передач. В конечном итоге это приводит к неполадкам в работе КПП и постепенному выходу её из строя.

Кроме того, держание руки на рычаге КПП банально опасно, поскольку водитель должен держать руль обеими руками. В экстренной ситуации он просто может не успеть должным образом отреагировать на угрозу, что приведет к непредсказуемым последствиям.

Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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