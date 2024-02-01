99% об этом не знают: для чего хитрые хозяйки надевают пакет на веник

Главред выяснил, для чего опытные хозяйки надевают пакет на веник и как это помогает убирать пол быстрее и эффективнее.

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99% об этом не знают - почему хитрые хозяйки надевают пакет на веник / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Чистый пол - это всегда сложно, особенно если в доме есть маленькие дети. Пыль, волосы, шерсть собак или котов накапливаются на полу, а подметать его каждый день да еще и в нерабочее время очень раздражает и отнимает много времени. Вот почему существует метод, который поможет вам подметать быстрее.

С домашними делами мы сталкиваемся ежедневно, и всегда есть несколько хитростей, которые помогут нам делать это с меньшими усилиями. От натуральных и самодельных продуктов до дополнительных предметов. В любом случае, мы всегда стараемся уменьшить изнурительную уборку, как вытирание пыли, так и подметание и мытье полов.

Для чего нужно надевать пакет на веник

Очень часто веник плохо подметает и заставляет волосы и грязь прилипать к щетине. Но просто возьмите полиэтиленовый пакет, и этого больше никогда не произойдет. Единственное, что вам нужно сделать, это положить в него веник и начать подметать.

Андреа Джин, ютубер, основательница сайта AndreaJeanCleaning.com. и просто хозяйка в своем видео в YouTube указывает, что материал, из которого изготовлены полиэтиленовые пакеты, помогает волосам и грязи прилипать к пакету, который затем можно просто зачерпнуть и выбросить.

Смотрите видео о том, для чего опытные хозяйки надевают пакет на веник:

Как надевать пакет на веник

Вы можете закрепить полиэтиленовый пакет от спадания, привязав его к ручке или с помощью резинки.

Блогер подчеркивает, что в следующий раз, когда вы будете пользоваться метлой, упавшие на пол волосы или шерсть не прилипнут к полиэтиленовому пакету, и вам больше никогда не придется беспокоиться о чистке метлы.

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