Без кипятка и микроволновки: как за 10 минут разморозить мясо

Такой метод идеально подходит для срочных ситуаций и не влияет на качество блюда.

https://glavred.info/lifehack/bez-kipyatka-i-mikrovolnovki-kak-za-10-minut-razmorozit-myaso-10538120.html Ссылка скопирована

Как за 10 минут разморозить мясо / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Забыли разморозить продукты заранее или вас неожиданно навестили гости? Не беда! Существует проверенный метод, который позволяет разморозить продукты всего за 10 минут, сохраняя при этом их качество и вкус.

Конечно, идеальным вариантом является постепенное оттаивание продуктов в холодильнике на нижней полке. Но что делать, если времени мало, а мясо нужно разморозить моментально?

видео дня

Как быстро разморозить мясо?

Налейте в миску немного теплой воды и раствори в ней три столовые ложки сахара. Погружайте в этот сладкий раствор кусок мяса и дайте ему полежать всего лишь 10 минут. Результат вас удивит – мясо будет готово к готовке, сохраняя свою текстуру и вкус.

Почему это работает?

Секрет в том, что сахар в растворе с теплой водой активизирует процесс размораживания, сохраняя при этом влажность и структуру продукта. Такой метод идеально подходит для срочных ситуаций и не влияет на качество блюда.

Теперь вам больше не нужна микроволновка или кипячение воды, если гости застали вас врасплох.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.