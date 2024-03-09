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Как отчистить диван с тканевой обивкой: пятна мгновенно исчезнут

Руслана Заклинская
9 марта 2024, 02:24
Регулярный уход за мягкой мебелью поможет вам сохранить ее красивый внешний вид и продлить срок службы.
Как отчистить диван с тканевой обивкой: пятна мгновенно исчезнут
Чем почистить диван в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Мягкий диван, хоть и комфортный предмет интерьера, но становится местом накопления пыли, пятен и запахов. Со временем обивка дивана теряет свой первоначальный вид, тускнеет и покрывается пятнами. Чтобы диван прослужил вам долго и радовал своим внешним видом, за ним необходимо правильно ухаживать.

Чем профессионально чистят мягкую мебель

Профессиональная очистка мягкой мебели включает в себя использование специализированных средств и оборудования. Часто профессионалы используют паровые очистители, эффективно удаляющие грязь, но сохраняющие структуру ткани. Также применяются профессиональные средства для удаления пятен и нейтрализации неприятных запахов.

Если вас интересуют хитрости уборки, прочтите материал Главреда: Устраните накипь в стиральной машине с помощью обычного кухонного ингредиента.

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Существует два основных способа профессиональной чистки мягкой мебели:

  1. Сухая чистка: используется для чистки деликатных тканей, которые нельзя мочить. Для этого используется специальный порошок, который абсорбирует грязь и пыль.
  2. Влажная чистка: используется для чистки более стойких тканей. Для этого используется специальное средство, которое растворяет грязь и пятна.

Существует много способов чистки мягкой мебели, но самым эффективным считается химчистка. Профессиональные химчистки используют специальные химические средства, которые подбираются с учетом типа ткани и характера загрязнений. Эти средства безопасны для людей и животных, а также не вредят обивке дивана.

Преимущества профессиональной химчистки:

  • Эффективное удаление всех видов загрязнений, включая пятна от жира, еды, напитков, вина, крови и др.
  • Устранение неприятных запахов.
  • Очищение от пыли и аллергенов.
  • Восстановление цвета и фактуры обивки.
  • Продление срока службы дивана.

Каким моющим средством почистить диван

Если вы не хотите обращаться к профессионалам, можно попробовать почистить диван самостоятельно. Для этого вам понадобится:

  • пылесос с насадкой для мягкой мебели;
  • моющее средство для чистки мебели;
  • губка или щетка;
  • чистая вода.

Для домашней очистки мягкого дивана стоит использовать неагрессивные моющие средства, такие как жидкое мыло или мыльный раствор. Их можно наносить на ткань дивана с помощью мягкой губки или щетки, а затем слегка потереть влажной тряпкой. Важно проверить средство на невидимом участке ткани перед применением.

    Виды моющих средств:

    1. Универсальные средства: подходят для чистки различных типов тканей.
    2. Специальные средства: разработаны для чистки конкретных типов тканей, например, велюра, кожи, микрофибры.
    3. Народные средства: можно использовать раствор уксуса, соли, соды или хозяйственного мыла.

    Как почистить тканевый диван без разводов и потери цвета

    Для очистки тканевого дивана лучше использовать сухой метод чистки. Для этого необходимо использовать специальные сухие очистители, которые помогут удалить грязь и освежить ткань. Затем используйте пылесос с мягкой насадкой, чтобы удалить остатки средства с дивана.

    Чтобы почистить тканевый диван, рекомендуется придерживаться следующих советов:

    • Перед чисткой тщательно пропылесосьте диван, чтобы удалить пыль и шерсть животных.
    • Приготовьте раствор моющего средства или приобретите готовый в магазине.
    • Нанесите раствор на диван губкой или щеткой, не используя его чрезмерно.
    • Начните очистку с небольшого участка, чтобы проверить стойкость цвета.
    • Двигайтесь сверху вниз, чтобы вода не стекала по дивану.
    • Тщательно протрите диван чистой влажной губкой, чтобы удалить остатки моющего средства.
    • Дайте дивану полностью высохнуть.

    Для очистки мебели из любого материала, кроме кожи и кожзаменителя, вам понадобятся: теплая вода - 1 л; жидкость для мытья посуды - 4 ст. л; сода - 2 ст. л; глицерин - 2-4 ст. л; уксус 9% - 8 ст. л; щетка и губка.

    В таз налейте теплую воду, растворите в ней соду и жидкость для мытья посуды. Затем влейте глицерин, перемешайте, добавьте уксус и снова перемешайте. Смочите губку или щетку в растворе и тщательно потрите диван в местах скопления грязи. Затем соберите пену, смажьте ею пятна и оставьте на 1 час.

    Чтобы избежать разводов, важно не мочить диван слишком сильно. Также не рекомендуется использовать жесткие щетки, которые могут повредить обивку.

    Несколько дополнительных советов:

    1. Для чистки дивана из велюра или бархата рекомендуется использовать специальную насадку для пылесоса с мягкой щетиной.
    2. Кожаный диван можно чистить специальными средствами для кожи.
    3. Чтобы удалить неприятный запах с дивана, можно использовать раствор уксуса или соды.

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