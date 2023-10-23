Отмывает не хуже химчистки: трюк с крышкой от кастрюли и капсулой для стирки, который поможет почистить диван

Диван - одна из тех вещей дома, которую очень сложно привести в порядок, если она грязная. Несмотря на это, удобный и дешевый способ его почистить найден. Им поделилась одна из пользовательниц TikTok.
Как почистить диван в домашних условиях - лайфхак
Чтобы диван был чистым и приятно пахнул, возьмите капсулу для стирки, положите ее в миску и залейте кипятком. Когда она растворится в кипяченой воде, возьмите тряпку для уборки и вымочите ее в мыльной жидкости.
Выкрутите тряпку, чтобы она была едва влажная, и наденьте на обычную крышку для кастрюли или сковородки. Рекомендуем брать небольшую и легкую крышку, чтобы ею было удобнее работать. Оберните тряпку вокруг крышки и завяжите.
Таким образом вы получите готовое средство для уборки, которым надо почистить диван (как на видео).
Этот способ не только легкий, но и очень доступный, ведь для этого вам нужны только капсула для стирки, вода, тряпка и крышка.
Смотрите, как почистить диван от запаха:
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