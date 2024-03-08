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Устраните накипь в стиральной машине с помощью обычного кухонного ингредиента

Лидия Неплях
8 марта 2024, 13:36
Раз в шесть месяцев используйте это средство, и машинка будет чистой.
Устраните накипь в стиральной машине с помощью обычного кухонного ингредиента
Как избавиться от известкового налета в стиральной машине/ Коллаж Главред, фото vencon.ua

Все мы знаем, как трудно удалить накипь из стиральных машин, но, к счастью, существуют средства, которые можно использовать для решения этой проблемы.

Накипь образуется из-за кальция и магния, остающихся после испарения жесткой воды, и может поражать большинство бытовых предметов и приборов, включая стиральные машины. Исследование, проведенное брендом бытовой техники AEG, показало, что каждый десятый британец не знал, что стиральные машины могут пострадать от накипи, а почти половина из них призналась, что никогда не чистили свои машины от накипи, пишет Mirror.

Майкл Форбс, специалист по продукции AEG, рекомендует чистить машины не реже одного раза в месяц, чтобы предотвратить образование накипи и обеспечить идеальное состояние одежды.

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Как в домашних условиях почистить стиральную машину от накипи

Эксперт говорит: "Быструю поддерживающую стирку следует проводить не реже одного раза в месяц, чтобы поддерживать машинку в наилучшем состоянии и следить за тем, чтобы одежда выглядела наилучшим образом".

Однако каждые шесть месяцев важно очищать стиральную машину от накипи, чтобы удалить бактерии и накипь из ванны - той области, которую вы не можете видеть вокруг металлического барабана.

Среди средств, которые он рекомендовал использовать, - кристаллы соды, лимонный сок или белый уксус, а также пищевую соду.

Лимонный сок и белый уксус, по сути, делают то же самое, хотя один пахнет гораздо лучше, чем другой. Они часто используются вместо агрессивных химических растворов. Просто налейте чашку любого из этих растворов прямо в пустой барабан машины и выберите высокотемпературную стирку.

Польза соды

Используется в промышленности, пищевой отрасли, кулинарии, медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами, а также для снижения кислотности желудочного сока. Сода смягчает воду и предотвращает образование инкрустированных отложений. С помощью этого двойного действия, можно существенно ограничить потребление мыла и моющих средств при стирке белья, поверхностей стен, полов, столешниц и посуды.

Использование соды в качестве пятновыводителя. Перед стиркой растворить порошок в воде и нанести на пятна, полученные от жира, красных фруктов или вина, способен также отстирать воротнички у сорочек.

Еще одним популярным средством для очистки является пищевая сода. Она особенно хорошо предотвращает образование накипи в машинах, а если добавить ее в стиральную машину, то она также поможет удалить сильные пятна и сохранить цвет вещей в стирке.

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