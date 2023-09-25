Эксперт поделилась рецептом средства, которым она всегда пользуется при уборке.

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Домработница-профессионал показала самый простой способ чистки дивана / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Профессиональная уборщица поделилась лучшим способом чистки дивана без дорогостоящих средств и отпаривателя.

Ванесса Амора, которая работает домработницей более восьми лет, поделилась своим лайфхаком в видео на TikTok.

Ванесса говорит, что первый шаг — добавить стиральный порошок в ведро с теплой водой и немного перемешать.

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Специалист по уборке говорит, что при желании вы также можете добавить кондиционер для белья, но не слишком много, всего несколько капель.

"И используйте только белые полотенца из микрофибры", - посоветовала Ванесса.

Вам следует регулярно протирать диван сверху и снизу, часто смачивая ткань из микрофибры в чистящем растворе.

После чистки дивана Ванесса показала своим подписчикам, насколько грязным стал ее диван после того, как взяла в руки очень грязную, уже не белую ткань из микрофибры.

Как почистить диван / Фото: скриншот с видео

Смотрите видео о том, как почистить диван:

@vanesamaro91 How do you clean your couch? #clean #couch #trending ♬ Sparks Fly (Taylor’s Version) - Taylor Swift

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