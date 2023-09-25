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Домработница-профессионал показала самый простой способ чистки дивана

Сергей Кущ
25 сентября 2023, 16:22 обновлено 25 сентября, 16:22
Эксперт поделилась рецептом средства, которым она всегда пользуется при уборке.
Добработница-профессионал показала самый простой способ чистки дивана
Домработница-профессионал показала самый простой способ чистки дивана / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Профессиональная уборщица поделилась лучшим способом чистки дивана без дорогостоящих средств и отпаривателя.

Ванесса Амора, которая работает домработницей более восьми лет, поделилась своим лайфхаком в видео на TikTok.

Ванесса говорит, что первый шаг — добавить стиральный порошок в ведро с теплой водой и немного перемешать.

видео дня

Специалист по уборке говорит, что при желании вы также можете добавить кондиционер для белья, но не слишком много, всего несколько капель.

"И используйте только белые полотенца из микрофибры", - посоветовала Ванесса.

Вам следует регулярно протирать диван сверху и снизу, часто смачивая ткань из микрофибры в чистящем растворе.

После чистки дивана Ванесса показала своим подписчикам, насколько грязным стал ее диван после того, как взяла в руки очень грязную, уже не белую ткань из микрофибры.

Как почистить диван
Как почистить диван / Фото: скриншот с видео

Смотрите видео о том, как почистить диван:

@vanesamaro91 How do you clean your couch? #clean#couch#trending ♬ Sparks Fly (Taylor’s Version) - Taylor Swift

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