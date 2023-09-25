Домработница-профессионал показала самый простой способ чистки дивана

Профессиональная уборщица поделилась лучшим способом чистки дивана без дорогостоящих средств и отпаривателя.
Ванесса Амора, которая работает домработницей более восьми лет, поделилась своим лайфхаком в видео на TikTok.
Ванесса говорит, что первый шаг — добавить стиральный порошок в ведро с теплой водой и немного перемешать.
Специалист по уборке говорит, что при желании вы также можете добавить кондиционер для белья, но не слишком много, всего несколько капель.
"И используйте только белые полотенца из микрофибры", - посоветовала Ванесса.
Вам следует регулярно протирать диван сверху и снизу, часто смачивая ткань из микрофибры в чистящем растворе.
После чистки дивана Ванесса показала своим подписчикам, насколько грязным стал ее диван после того, как взяла в руки очень грязную, уже не белую ткань из микрофибры.
Смотрите видео о том, как почистить диван:
@vanesamaro91 How do you clean your couch? #clean#couch#trending ♬ Sparks Fly (Taylor’s Version) - Taylor Swift
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