Как удалить пятна на сиденье унитаза: рецепт домашнего средства за копейки

Нужно взять всего два ингредиента, чтобы удалить пятна с сиденья унитаза.

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Как удалить пятна на сиденье унитаза / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как снять и очистить сиденье унитаза

Какие средства для этого подойдут

Уборка туалета - регулярная, но не слишком приятная задача. К тому же, если говорить о пятнах на сиденье унитаза, которые являются распространенной проблемой и могут появляться по разным причинам.

Главред решил разобраться, как можно быстро помыть сиденье унитаза.

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Как снять сиденье унитаза

Как пишет express.co.uk, регулярная чистка унитаза помогает предотвратить образование стойких пятен. Однако тем, кто долгое время пренебрегал этой задачей, могут понадобиться некоторые рекомендации.

Эксперт по ванным комнатам и уборке дала советы, как снять сиденье унитаза с чаши и отчистить пятна на них.

"Большинство современных унитазов имеют кнопку в центре сиденья, которая нажимается, когда вы поднимаете крышку и сиденье. Это так называемые быстросъемные петли, и нажатие кнопки позволит вам легко снять сиденье унитаза. После этого вы сможете тщательно вымыть сиденье и добраться до тех мест на чаше, которые недоступны", - сказала она.

Какие средства подойдут для удаления пятен на сиденье унитаза

По словам эксперта, для удаления пятен лучше всего подойдет "естественное решение", поскольку отбеливатель "пятна не сдвинет с места".

"Я рекомендую смешать соду с уксусом и нанести данную пасту непосредственно на проблемные пятна. Если её оставить на три минуты, а затем протереть тряпкой из микрофибры, пятна должны исчезнуть. Для более глубоких, застарелых пятен нужно повторить процесс", - говорится в сообщении.

Однако, если у вас деревянное сиденье для унитаза, уксусный раствор может быть не лучшим выбором, поскольку кислотная природа уксуса может "разъесть покрытие".

Для деревянных сидений унитазов рекомендуется использовать теплую мыльную воду и неабразивную тряпку.

Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

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