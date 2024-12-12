Не останется даже следа: 2 лучших способа, как удалить ржавчину подручными средствами

Для того, чтобы избавиться от ржавчины, понадобятся всего два средства, которые преимущественно есть на каждой кухне.

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Как удалить ржавчину подручными средствами/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Вы узнаете:

Чем отмыть ржавчину

Что убирает ржавчину с металла

Появление ржавчины на металлических инструментах или любых других предметах из металла может стать неприятным сюрпризом. Но это не значит, что инструменты нужно сразу выбрасывать. Ведь есть ряд простых методов, как удалить ржавчину подручными средствами, чтобы от нее и следа не осталось.

Как сообщает Главред, о двух таких методах рассказали на YouTube-канале ChrisFix. Такие способы не отнимут много времени и усилий, а вот результат порадует, отмечают авторы видео.

Таким образом можно удалять ржавчину с предметов, которые изготовлены из стали.

"У нас есть куча инструментов и куча ржавых креплений. И самое лучшее то, что этот трюк удаляет всю ржавчину, не останется даже пятнышка ржавчины. И мы используем продукты, которые есть у каждого дома. Вы можете использовать уксус или кетчуп. Подойдет любая слабая кислота", - говорится в видео.

1. Уксус

Сначала нужно опрыскать ржавые предметы из распылителя мыльной водой и почистить, чтобы удалить любой жир с их поверхности. Затем поместить все ржавые инструменты в контейнер и замочить их полностью в уксусе. Убедитесь, что все части погружены в уксус.

Далее нужно оставить их отмокать в течение 4-6 часов.

Когда это время пройдет, нужно в отдельный контейнер налить воды, добавить туда соды и засыпать все инструменты, достав их из уксуса. Таким образом нейтрализуется кислота. Затем все хорошо промыть.

Далее сбрызнуть инструменты маслом, чтобы предотвратить образование ржавчины.

2. Кетчуп

Нужно покрыть ржавые предметы кетчупом и оставить на 4-6 часов. Далее хорошо промыть.

После этого также сбрызнуть инструменты маслом, чтобы предотвратить образование ржавчины.

Как удалить ржавчину из металла/ Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как удалить ржавчину подручными средствами:

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