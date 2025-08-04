Консервация в банках больше не "взлетит на воздух": поможет секретная добавка

Если закатанные огурцы взрываются, вероятно, вы недостаточно прогрели ингредиенты перед закаткой.

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Как правильно консервировать / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Почему банки могут "взорваться"

Причины "взрыва" маринованных огурцов

Как избежать порчи заготовок

Перед началом заготовок стеклянные банки и крышки стоит предварительно обработать слабым раствором пищевой соды — примерно 1 столовая ложка на литр воды.

Сода помогает удалить с поверхности возможные микроорганизмы. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Следующий обязательный этап — стерилизация. Банки и крышки нужно тщательно прогреть, чтобы уничтожить оставшиеся бактерии.

После этого посуду следует оставить до полного высыхания. Закладывать продукты в сырые банки нельзя — влага создаёт идеальную среду для развития микрофлоры.

Почему банки могут "взорваться"

При герметичном закрытии внутри банок накапливаются газы, возникающие из-за активности микроорганизмов. Давление возрастает, и поскольку стекло не способно к расширению, крышка начинает вздуваться, а затем слетает с характерным хлопком.

Причины "взрыва" маринованных огурцов

Если закатанные огурцы взрываются, вероятно, вы недостаточно прогрели ингредиенты перед закаткой. В большинстве рецептов требуется дважды заливать огурцы кипящим рассолом — этого достаточно, чтобы подавить процессы брожения.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Что происходит при вздутии банок

Вздутие консервации — довольно распространённое явление. Оно связано с тем, что внутри банки запускается брожение. По мере накопления газов давление увеличивается, и крышка постепенно начинает надуваться.

Как избежать порчи заготовок

Чтобы сохранить заготовки в целости и предотвратить вздутие, перед закаткой можно добавить в каждую банку 1 столовую ложку водки или спирта. Если под рукой их нет, подойдёт щепотка горчичных зёрен. Также хорошо помогают чайная ложка лимонной кислоты или несколько ягод красной смородины.

Какие продукты не стоит консервировать в банках

Молочные продукты — такие как молоко, творог, йогурт и сметана — не подходят для домашнего консервирования. Из-за их густой текстуры и высокой питательной среды внутри быстро развиваются бактерии, а добиться полной стерильности в домашних условиях крайне сложно, рассказали ранее эксперты.

Также с осторожностью следует относиться к заготовке рыбы. При недостаточной термической обработке в ней могут сохраниться паразиты. Помимо этого, рыба богата пуриновыми веществами, которые противопоказаны людям с подагрой и суставными заболеваниями, особенно в периоды обострения.

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