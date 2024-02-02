Она есть почти у всех: для чего нужна тайная кнопка под сиденьем унитаза

Миссис Хинч известна своими советами по уборке в очередной раз она поразила людей "скрытой" кнопкой, которая может значительно облегчить чистку сиденья унитаза.

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Для чего тайная кнопка под сиденьем унитаза - как быстро отмыть унитаз / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Уборкатуалета может казаться трудной задачей, но благодаря "скрытой" кнопке сделать туалет блестящим стало намного проще.

Софи Хинчлифф, более известная как миссис Хинч, вдохновляет людей на то, чтобы их дома сияли, организовывать свою жизнь и делиться малоизвестными лайфхаками со своими подписчиками. В недавнем видео в Instagram "Воскресная перезагрузка" она нажала малоизвестную кнопку, чтобы снять сиденье унитаза и почистить его в душе, чем вызвала восхищение у подписчиков.

"Никогда не думал, что можно так чистить сиденье унитаза, удивительно!", - написал кто-то в комментариях. Но как она это сделала? видео дня

Чистка сиденья унитаза важна для уничтожения бактерий и неприглядных пятен. Эксперт по уборке ванных комнат Нэнси Эмери (Nancy Emery) рассказывает: "Уборка в ванной комнате, особенно в туалете, очень важна, поскольку именно в этой зоне чрезмерное накопление грязи и бактерий может быть самым распространенным и самым непривлекательным", пишет Mirror.

Затем Нэнси рассказала, как лучше всего найти "скрытую" кнопку, которая находится на большинстве современных унитазов. Она объяснила, что кнопка находится "в центре сиденья унитаза, когда вы поднимаете крышку и сиденье". Для тех, кто не знает, она называется "быстросъемный шарнир", и, просто нажав на кнопку, вы сможете "очень легко снять сиденье унитаза".

Смотрите видео о том, как хозяйка использует тайную кнопку под сиденьем вашего унитаза для более быстрой уборки:

Затем, как это сделала миссис Хинч в своем видео о перезагрузке, вы можете тщательно вымыть сиденье - даже в душе.

"Вы можете глубоко очистить сиденье и получить доступ к тем местам на чаше унитаза, к которым вы не можете добраться с прикрепленным сиденьем, что в конечном итоге обеспечит вам гораздо более гигиеничную и эффективную очистку", - говорит Нэнси.

Если у вас нет скрытой кнопки, не бойтесь - вам, вероятно, придется воспользоваться отверткой, чтобы отсоединить сиденье, но оно того стоит для столь необходимой глубокой очистки. Нэнси советует стараться делать это "хотя бы раз в месяц в дополнение к ежедневной и еженедельной уборке".

Эксперт поделился лучшим способом, как снять старое сиденье для унитаза, который можно найти ниже:

Открутите гайку под унитазом - обычно это гайка-барашек, которую можно снять вручную, но если это обычная гайка, вам нужно будет ослабить ее с помощью ключа или плоскогубцев.

Поднимите сиденье - после того, как вы открутили гайку, вытащить сиденье будет так же просто, как и снять его.

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