Sony Pictures разрушила летний киносезон на 2020 год

Дата выхода Довода пока не переносится / Sony

Киностудия Sony Pictures перенесла все блокбастеры лета 2020 на 2021 год, пишет издание Variety.

Эксперты заговорили о провальном летнем киносезоне - пока что студии просто снимают с показа все свои фильмы, даже не назначая новых дат показа.

Несколько фильмов, включая фантастическое приключение Кристофера Нолана Довод и Топ Ган: Мэверик пока что держатся за свои даты в июне и июле, но они вряд ли выйдут по расписанию, пишут зарубежные журналисты.

К слову, в число этих фильмов входит Чудо-Женщина 1984 - ее перенесли на август.

Тем не менее, три супер ожидаемые фильмы - Охотники за привидениями: Наследники, Морбиус и экранизация Uncharted не выйдут летом. Кроме того, перенесен фильм Мулан Disney, а Warner Bros просто отменила съемки Флеша.

Даты выхода Доктора Стрэнджа 2 и Чудо-Женщины эксперты считают слишком оптимистичными - киностудии планировали заработать миллиарды на них, в то время, как показывая даже в онлайн-кинотеатрах, их стоимость может не отбиться. Пока что надежда киностудий - на окончание эпидемии коронавируса.

"Может, кинотеатры сначала будут продавать только каждое второе место. Возможно, индустрия будет возвращаться к жизни постепенно, но никто сейчас не знает, как мир будет выглядеть, когда мы выйдем на улицу и вернёмся к нашей обычной жизни", - сообщает Эрик Хэндлер аналитик MKM Partners.

Однако, даже учитывая, что Warner Bros и Disney представили сразу серию лучших блокбастеров для показа в Китае после окончания карантина, люди до сих пор боятся ходить в кинотеатры.

Напомним, руководство Disney пожертвовало зарплаты из-за коронавируса.

До этого, Warner Bros выделила 100 миллионов на помощь пострадавшим от коронавируса.

Netflix выделил более 100 миллионов на помощь сотрудникам киноискусства, потерявшим работу из-за коронавируса