Netflix заплатит потерявшим работу сотрудникам кино- и теле- сферы производства

Netflix вступил в борьбу с коронавирусом / Reuters

Телекомпания Netflix объявила о беспрецедентном решении - выделить масштабную сумму для создания фонда помощи сотрудников киноисскуства на период эпидемии коронавируса.

Netflix выделил 100 миллионов долларов на фонд, из которого будут платить киноделам, которые потеряли работу из-за карантина на время коронавирусной эпидемии, пишет Variety.

С комментарием ситуации выступил контент-директор Netflix Тед Сарандос.

"Кризис COVID-19 является разрушительным для многих отраслей, включая индустрию развлечений. Почти все производство теле- и кинопродукции в настоящее время прекращено во всем мире, в результате чего сотни тысяч работников остались без работы. К ним относятся электрики, плотники и водители, многие из которых получают почасовую оплату труда и работают на индивидуальной основе. Эти люди поддерживают Netflix в хорошие времена, и мы хотим помочь им в это трудное время", - сказал он.

Причем, естественно, что помощь касается не только сотрудников Netflix - дополнительно 15 миллионов долларов Netflix выделил для помощи сотрудников кино и телепроизводства, которые пострадали от коронавируса.

К 22 марта уже около 120 000 сотрудников киноиндустрии во всем мире остались без работы из-за карантина. Некоторые ассоциации уже обратились с просьбами помочь их членам финансово.

"То, что происходит, беспрецедентно. Мы так же сильны, как и люди, с которыми мы работаем, и Netflix повезло, что мы можем помочь тем, кто сильнее всех пострадает в нашей отрасли в это непростое время", - объявил Тед Сарандос.

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