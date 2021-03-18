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Лига справедливости Зака Снайдера вышла онлайн - о чем фильм и где его смотреть

18 марта 2021, 13:35

Новый фильм Лига Справедливости Зака Снайдера уже доступна для просмотра онлайн. Рассказываем, где можно смотреть фильм, и чем он отличается от версии 2017 года.

Лига Справедливости
Лига Справедливости 2017 / кадр из фильма

На телесервисе HBO Max вышел новый фильм - Лига справедливости Зака Снайдера, который режиссер доснимал и монтировал в течении 2020 года.

Дата выхода до последнего держала в напряжении фанатов Снайдера, так как были сомнения - выйдет ли фильм в марте 2021, или позже. До этого Snyder's Cut должен был выйти в июне и в августе 2021 года. Кроме того, еще не решено, когда новый фильм выйдет в кинотеатрах.

Официально HBO Max не работает в Украине или странах СНГ, поэтому посмотреть в HD качестве Лигу справедливости можно на Кинопоиске.

Новый фильм хотели разбить на 4 серии, но в результате, посмотреть его сейчас можно целиком. Хронометраж - 4 часа и 2 минуты.

Лига Справедливости Зака Снайдера - сюжет и отличия от версии Джосса Уидона

Как известно, первоначально фильм снимал Зак Снайдер, котрого Warner Bros заменили Джоссом Уидоном. В результате, фильм был отправлен на досъемки, а многие сцены были обрезаны и перемонтированы.

Это привело к тому, что кинокритики и зрители остались недовольны Лигой Справедливости 2017 - сюжет был нелогичен, сцены явно "покромсанные", герои не раскрыты, а сюжетные линии ведут в никуда.

В 2020 году Зак Снайдер получил "зеленый свет" на перемонтаж фильма Лига Справедливости, а потом и на небольшую досъемку и обработку некоторых сцен.

В результате, в Snyder's Cut появится Джокер, которого не было в версии Уидона, а также больше сцен с Бэтменом, Суперменом и некоторыми другими героями.

По задумке Снайдера, в фильме появляется Дарксайд - как главный антагонист, которому служит Стептенвулф. С ним сражаются и сами герои.

Версия Снайдера намного жестче и мрачнее вышедшего в 2017 году фильма - герои матерятся, присутствует много сцен с кровавым насилием. Так что фильм получил рейтинг R.

К радости фанатов, добавили кадры, где Супермен предстал в легендарном черном трико. При этом Генри Кавилл заявил, что его не звали на досьемки - все эти материалы уже были в распоряжении Warner Bros.

Лига Справедливости Зака Снайдера - список актеров

  • Джаред Лето
  • Генри Кавилл
  • Эмбер Херд
  • Галь Гадот
  • Бен Аффлек
  • Эми Адамс
  • Джейсон Момоа
  • Конни Нильсен
  • Робин Райт
  • Дайан Лэйн

Лига Справедливости Зака Снайдера смотреть трейлер:

  • Напомним, что Warner Bros потратили около 70 миллионов долларов на досъемки Лиги справедливости Зака Снайдера в течении 2020 года.
  • Зак Снайдер не стал отрицать, что существует вероятность съемок сиквела Лиги Справедливости.
  • Джос Уидон заявил, что ему мешали работать, и не смогли обеспечить рабочую атмосферу.
  • Фильм Лига Справедливости собрал 657,9 миллионов сборов при бюджете 300 миллионов.
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Лига справедливости Зака Снайдера вышла онлайн - о чем фильм и где его смотретьЛига справедливости Зака Снайдера вышла онлайн - о чем фильм и где его смотреть

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