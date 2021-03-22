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Netflix рассекретил новых актеров 2 сезона сериала Ведьмак

22 марта 2021, 19:48

Создатели сериала Ведьмак показали новых участников своего проекта которых ранее держали в секрете.

Ведьмак 2021
Ведьмак 2021 - новые актеры / Netflix

Новый второй сезон сериала Ведьмак выходит в конце 2021 года. Съемки шли с переменным успехом, и сильно на них влияли вспышки коронавируса.

22 марта телесервис Netflix раскрыл новых 7 актеров, которые появятся во втором сезоне, но которых не было ранее.

Среди новых актеров - хитрая парочка из книг Дийкстра и Филиппа Эйльхарт, злобный Риенс, и добродушная женщина Нэннике, которая не раз лечила полумертвого Геральта.

Не стоит удивляться, что создатели сериала не принимали во внимание типаж героев из оригинальной истории, оставив только их имена.

Ведьмак 2 сезон - новые актеры

  • Аджоа Андо в роли Нэннике;
  • Кэсси Клер в роли Филиппы Эйльхарт;
  • Лиз Карр в роли Фенн;
  • Грэм Мактавиш в роли Дийкстры;
  • Кевин Дойл в роли Балиан;
  • Саймон Кэллоу в роли Кодрингера;
  • Крис Фултон в роли Риенса.

Сериал Ведьмак на Netflix - что известно

Как ранее сообщал Главред, Netflix назвал исполнительницу главной роли в сериале Ведьмак: Истоки крови.

Еще до Нового года в сеть попали промо-кадры из 2 сезона сериала Ведьмак.

До этого в сеть попали кадры, на которых показали новую броню Геральта, а также, новый образ Цири из второго сезона.

Осенью 2020 года Netflix раскрыл сюжет 2 сезона сериала Ведьмак. Оказывается, сюжет сериала будет иметь мало общего с книгами Сапковского.

Между тем, ожидаемый второй сезон Ведьмака выходит где-то в 2021 году.

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