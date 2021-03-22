Netflix рассекретил новых актеров 2 сезона сериала Ведьмак

Создатели сериала Ведьмак показали новых участников своего проекта которых ранее держали в секрете.
Новый второй сезон сериала Ведьмак выходит в конце 2021 года. Съемки шли с переменным успехом, и сильно на них влияли вспышки коронавируса.
22 марта телесервис Netflix раскрыл новых 7 актеров, которые появятся во втором сезоне, но которых не было ранее.
Среди новых актеров - хитрая парочка из книг Дийкстра и Филиппа Эйльхарт, злобный Риенс, и добродушная женщина Нэннике, которая не раз лечила полумертвого Геральта.
Не стоит удивляться, что создатели сериала не принимали во внимание типаж героев из оригинальной истории, оставив только их имена.
Ведьмак 2 сезон - новые актеры
- Аджоа Андо в роли Нэннике;
- Кэсси Клер в роли Филиппы Эйльхарт;
- Лиз Карр в роли Фенн;
- Грэм Мактавиш в роли Дийкстры;
- Кевин Дойл в роли Балиан;
- Саймон Кэллоу в роли Кодрингера;
- Крис Фултон в роли Риенса.
Сериал Ведьмак на Netflix - что известно
Как ранее сообщал Главред, Netflix назвал исполнительницу главной роли в сериале Ведьмак: Истоки крови.
Еще до Нового года в сеть попали промо-кадры из 2 сезона сериала Ведьмак.
До этого в сеть попали кадры, на которых показали новую броню Геральта, а также, новый образ Цири из второго сезона.
Осенью 2020 года Netflix раскрыл сюжет 2 сезона сериала Ведьмак. Оказывается, сюжет сериала будет иметь мало общего с книгами Сапковского.
Между тем, ожидаемый второй сезон Ведьмака выходит где-то в 2021 году.