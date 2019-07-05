Почему новый глава Европарламента не поможет Украине в борьбе с РФ

Давид Сассоли

Президентом Европейского парламента на сессии в Страсбурге выбрали итальянца Давида Сассоли.

В 2014-м он резко осуждал конфликт между Украиной и Россией и действия Москвы, а после убийства Бориса Немцова критиковал политику Владимира Путина, хоть прямо и не обвинял его в смерти оппозиционного политика.

Впрочем, высказывания Сассоли еще ничего не значат. Сам политик, когда пишет свое мнение в отношении других стран, делает это в той или иной конъюнктуре или должности. Вспомните, как наши лидеры нелицеприятно высказывались в адрес Дональда Трампа. Но когда он стал президентом, а наши политики — чиновниками, то они не остались противниками. А очень быстро вникли в ситуацию и вспомнили, что США — это страна, а не только политика.

То же касается и с переизбранием состава Европарламента - будучи избранным на новую должность, парламентарий должен олицетворять отношение Евросоюза к той или иной геополитической ситуации, исходя из принципов правопреемства.

Отношение Европаламента к Украине будет определяться самой Украиной. А у нас за последние несколько лет в Украине ничего не поменялось, и это для европейцев и стянет определенным маркером. Исходя из того, что проблемы Украины - вопросы ограниченных финансовых ресурсов, нерешенных вооруженных конфликтов и аннексии Крыма - остаются теми же, в ближайшей перспективе, то есть в течение двух-пяти лет политика Европейского союза по отношению к нашей стране изменений не претерпит.

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Могут быть частности, которые коснутся определенных условий сотрудничества. Но ожидать этого стоит только после парламентских выборов.

Например, будут пересмотрены условия предоставления финансовых кредитов. Если после избрания нового парламента, назначения нового состава правительства, в ЕС определятся с тем, что для поддержания бюджетной политики готовы выделить Украине два-три транша, но на определенных условиях. Они не будут особо отличатся от тех, которые мы уже слышали. Это борьба с коррупцией, а потом скорей всего поднимут вопрос, который касается рынка земли.

Раньше Евросоюз шел нам навстречу, и иногда закрывал глаза на то, что часть условий мы не выполняли, но исходя из настроений ЕС, запросов общества и нового состава Европарламента, а в нем добавилось политических сил, которые смотрят на ситуацию в мире немножко по-другому, они могут более жестко поставить вопрос. Предложат закончить начатые реформы, и только после их внедрения выделят помощь.

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Но кроме финансовых вопросов, в ситуации с аннексией Крыма и участием Российской Федерации в диалоге, связанном с прекращением военного конфликта на Донбассе, никаких изменений не будет. И рассчитывать, что приход определенной персоны что-то поменяет, не стоит.

Тем более, что Италия - это друзья Путина, которые будут требовать от Украины для РФ каких-то поблажек и уступок. И если бы страна могла себе это позволить, то Рим бы не поддерживал решения Европейского союза о продлении санкций в отношении России, которые принимаются коллегиально, с участием всех стран. Италия вынуждена мириться с этим в какой-то степени под давлением той же Франции и Германии.