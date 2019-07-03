У Европарламента новый президент – журналист Сассоли из Италии: что о нем известно

Давид-Мария Сассоли стал президентом европарламента / Reuters

3 июля, в среду, президентом Европейского парламента на сессии в Страсбурге выбрали итальянца Давида-Марию Сассоли.

По информации, во втором раунде голосования за Сассоли, представляющего группу Прогрессивный альянс социалистов и демократов, отдали свои голоса 345 евродепутатов. Отметим, что минмум, который нужно было набрать – 334 голоса.

Добавим, что в первом раунде для победы Сассоли не хватило 7 голосов, сообщает Европейская правда.

Голосование проходило бюллетенями по тайной процедуре.

Известно, что 63-летний Сассоли долгое время работал журналистом в Италии, в 2009 ушел в политику и был избран в Европарламент от Демократической партии, которая в то время была при власти в стране.

Читайте такжеСторонница Путина победила на выборах в Европарламент во ФранцииВ 2014 году он снова стал евродепутатом от Демпартии и был избран на должность вице-президента Европарламента.

Отметим, что предыдущим президентом Европарламента также был уроженец Италии - Антонио Таяни.

Добавим, что на пост председателя Европарламента претендовали четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии - представительница Германии Ска Келлер от фракции Зеленые - Европейский свободный альянс и гражданка Испании Сира Рего - она представляет левую политическую группу Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера.

Также представитель союза партий социалистической направленности Прогрессивный альянс социалистов и демократов итальянец Давид Сассоли и выдвиженец от фракции Европейские консерваторы и реформисты, чешский политик Ян Заградил.

Напомним, ранее сообщалось, 26 мая прошли выборы в Европейский парламент, зеленых стало больше и усилили влияние антиевропейские силы.