У Европарламента новый президент – журналист Сассоли из Италии: что о нем известно

Предыдущим президентом Европарламента также был представитель Италии - Антонио Таяни
3 июля, в среду, президентом Европейского парламента на сессии в Страсбурге выбрали итальянца Давида-Марию Сассоли.
По информации, во втором раунде голосования за Сассоли, представляющего группу Прогрессивный альянс социалистов и демократов, отдали свои голоса 345 евродепутатов. Отметим, что минмум, который нужно было набрать – 334 голоса.
Добавим, что в первом раунде для победы Сассоли не хватило 7 голосов, сообщает Европейская правда.
Голосование проходило бюллетенями по тайной процедуре.
Известно, что 63-летний Сассоли долгое время работал журналистом в Италии, в 2009 ушел в политику и был избран в Европарламент от Демократической партии, которая в то время была при власти в стране.
Читайте такжеСторонница Путина победила на выборах в Европарламент во ФранцииВ 2014 году он снова стал евродепутатом от Демпартии и был избран на должность вице-президента Европарламента.
Отметим, что предыдущим президентом Европарламента также был уроженец Италии - Антонио Таяни.
Добавим, что на пост председателя Европарламента претендовали четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии - представительница Германии Ска Келлер от фракции Зеленые - Европейский свободный альянс и гражданка Испании Сира Рего - она представляет левую политическую группу Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера.
Также представитель союза партий социалистической направленности Прогрессивный альянс социалистов и демократов итальянец Давид Сассоли и выдвиженец от фракции Европейские консерваторы и реформисты, чешский политик Ян Заградил.
Напомним, ранее сообщалось, 26 мая прошли выборы в Европейский парламент, зеленых стало больше и усилили влияние антиевропейские силы.