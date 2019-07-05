Что для Украины значат выборы в Европарламент и стоит ли рассчитывать на поддержку ЕС

Новый председатель Европарламента Давид Сассоли / facebook.com/pagina.DavidSassoli

На выборах в Европарламенте неожиданно победил 63-летний Давид Мария Сассоли. Итальянский социал-демократ будет спикером высшего законодательного органа ЕС 2,5 года, потом эту должность займет представитель правоцентристской Народно партии.

Обвинял режим Путина

Сассоли - известный в стране журналист и телеведущий. Впервые был избран депутатом Европейского парламента по списку Демократической партии в 2009-ом. В этом же году стал главой делегации партии в Европарламенте.

Судя по страничке в соцсетях, за ситуацией в Украине Давид Сассоли активно следил в 2014-ом. Войну, которая началась на Донбассе, называл "кровопролитием в самом центре Европы".

"Война в Украине учит нас, что защита мира в Европе - это не риторика, а необходимость", - делился мыслями в мае.

А уже в сентябре надеялся, что остановить конфликт смогут переговоры между Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

"Кризис между Украиной и Россией угрожает нам очень серьезно. Есть те, кто говорят о третьей мировой войне с десятками тысяч смертей. А НАТО готовится отреагировать на действия Москвы. Действительно ужасная ситуация, которая покажет реальную европейскую способность быть политическим субъектом", - писал он в сентябре 2014-го.

Читайте также"Примем ответные меры": Путин вознегодовал от новых антироссийских санкций Европарламента

В феврале 2015-ого, после убийства Бориса Немцова, политик прямо обвинил в этом Путина.

"Многочисленные убийства оппонентов и журналистов. Ограничения свободы выражения. Карательные законы против гомосексуалистов. Эскалация, которая привела к гражданской войне в Украине. Теперь убийство Немцова, либерального противника. Что такое сегодняшняя Россия? Куда Путин ведет? Это срочные вопросы. И мир должен ответить справедливостью, если он не хочет отказаться от слова свобода", - возмущался политик.

После 2015-го Сассоли про Украину не писал.

Изменений не будет

Как смена руководства в Европарламенте отразится на отношениях с Украиной, Россией и что поменяется в целом, объясняет политолог Андрей Вигиринский. Он обращает внимание, что высказывания политика еще ничего не значат.

"Сам политик, когда пишет свое мнение в отношении других стран, он делает это в той или иной конъюнктуре или должности. Вспомните, как наши лидеры нелицеприятно высказывались в адрес Дональда Трампа. Но когда он стал президентом, а наши политики — чиновниками, то они не остались противниками. А очень быстро вникли в ситуацию и вспомнили, что США — это страна, а не только политика. То же касается и с переизбранием состава Европарламента - будучи избранным на новую должность, парламентарий должен олицетворять отношение Евросоюза к той или иной геополитической ситуации, исходя из принципов правопреемства", - говорит эксперт.

И добавляет, что за последние несколько лет в Украине ничего не поменялось, а вот это для европейцев и будет определенным маркером.

Читайте такжеВыборы в Европарламент: зеленых стало больше и усилили влияние антиевропейские силы

"Исходя из того, что проблемы Украины остаются теми же, это вопросы ограниченных финансовых ресурсов, нерешенных вооруженных конфликтов и аннексии Крыма, я не думаю, что в ближайшей перспективе, то есть двух-пяти лет, каким образом изменится политика Европейского союза по отношению к нашей стране", - объясняет политолог.

Он уточняет, что могут быть частности, которые коснутся определенных условий сотрудничества. Но ожидать этого стоит только после парламентских выборов.

"Например, будут пересмотрены условия предоставления финансовых кредитов. Если после избрания нового парламента, назначения нового состава правительства, в ЕС определятся с тем, что для поддержания бюджетной политики готовы выделить Украине два-три транша, но на определенных условиях. Они не будут особо отличатся от тех, которые мы уже слышали. Это борьба с коррупцией, а потом скорей всего поднимут вопрос, который касается рынка земли", - прогнозирует эксперт.

Раньше, уточняет Вигиринский, Евросоюз шел нам навстречу, и иногда закрывал глаза на то, что часть условий мы не выполняли.

"Но исходя из настроений ЕС, запросов общества и нового состава Европарламента, а в нем добавилось политических сил, которые смотрят на ситуацию в мире немножко по-другому, они могут более жестко поставить вопрос. Предложат закончить начатые реформы, и только после их внедрения выделят помощь", - допускает политолог.

Но кроме финансовых вопросов, в ситуации с аннексией Крыма и участием Российской Федерации в диалоге, связанном с прекращением военного конфликта на Донбассе, никаких изменений не будет.

Читайте такжеСторонница Путина победила на выборах в Европарламент во Франции

"И рассчитывать, что приход определенной персоны что-то поменяет, не стоит. Тем более, как мы, украинцы, представляем себе Италию? Это друзья Путина, которые будут требовать от Украины для РФ каких-то поблажек и уступок. И если бы страна могла себе это позволить, то они бы не поддерживали решения Европейского союза о продлении санкций в отношении России, которые принимаются коллегиально, с участием всех стран. И они вынуждены мириться с этим в какой-то степени под давлением той же Франции и Германии", - объясняет Андрей Вигиринский.

В то же время, говорит эксперт, у Италии сейчас хватает своих проблем — впервые в истории Евросоюза начат процесс по возможному применению к ним санкций за превышение дефицита госбюджета при его планировании.

"ЕС определяет критерии, за которые выходить нельзя. А в Италии эквивалент внешнего долга составляет примерно 130 процентов от их валового внутреннего продукта, что в свою очередь немного больше, чем определено бюджетными правилами ЕС. И это дает основания говорить, что страна во внешней политике и высказываниях своей позиции экономически зависит от Европейского центробанка и политики органов ЕС, потому что там валюта не лира, а евро", - говорит нам Вигиринский.

Все зависит от Украины

Кроме руководства Европарламента, меняется и Еврокомиссия, но она до конца еще не сформирована, объясняет эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара. И поэтому о том, как поменяются взаимоотношения, говорить рано.

"Но однозначно уже есть первый сигнал — это возвращение России, которая не выполнила ни одного требования, в Парламентскую ассамблею совета Европы. Ситуация показывает, что немцы и французы хотят нормализации диалога - им кажется, что с РФ можно как-то по-другому действовать. И что вроде бы санкции и давление не эффективны. Хотя пока они и не собираются отменять те санкции, которые связаны с аннексией Крыма и ситуацией на Донбассе", - говорит дипломат.

Читайте такжеСкандал в Европарламенте: ОБСЕ обвинили в пророссийской цензуре

По его словам, уже понятно, что такие же настроения будут и во вновь сформированных органах Европарламента и Еврокомиссии.

"Там тоже попытаются искать так называемый компромисс, просто изменения не будут происходить резко. Также, в Европарламенте стало немного больше евроскептиков, которые традиционно являются симпатиками России. Поэтому с новым составом высшего законодательного органа ЕС будет немножко сложнее, и Украине придется адаптироваться к сложившейся ситуации. Но однозначно можно утверждать, что кардинального ухудшения в ближайшее время точно не будет. Как и четыре-пять лет назад, построение диалога в большей мере будет зависеть от Украины. Если мы только обещаем, а ничего не делаем — это одно. А если начнем делать, заинтересованы в переменах и втягиваем сюда европейцев — это совершенно другое", - говорит нам Александр Хара.