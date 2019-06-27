ЕС продлил экономические санкции против РФ

ЕС продлил санкции против России

Совет Европейского союза продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года.

Причиной тому стало нарушением со стороны РФ Минских соглашений, сказано в пресс-службе ЕС.

Такое решение Совет принял после беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"После этого обновления Европейский совет призвал к срочному возобновлению переговоров с целью осуществления Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами. В этом контексте лидеры ЕС единодушно согласились сохранить экономические санкции против России", - сказано в сообщении.

Санкции нацелены на финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также на товары двойного назначения.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции до 23 июня 2020 года.

Также в США сделали важный шаг к введению санкций против Северного потока-2.