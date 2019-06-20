Продолжают страдать за Крым: ЕС продлил санкции против России

Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС.
Совет ЕС продлил пакет экономических санкций в отношении России.
Ограничительные меры продлены еще на год — до 23 июня 2020 года. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС.
Они введены в связи с аннексией Крыма.
Ранее в Германии "непутевый" премьер призвал отменить санкции против России. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Саксонии. Реакция в ФРГ и Украине не заставила себя долго ждать.
В свою очередь западные СМИ сообщили, что в Евросоюзе согласовали продление антироссийских санкций. Санкции ЕС против России будут продлены на год.
Читайте также"Санкции – это ошибка": глава делегации стран ЕС возжелала "прекрасного крымского вина"Напомним, президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что санкции против России европейские страны будут продолжать вплоть до возвращения всех оккупированных частей Украины.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.