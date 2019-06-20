Продолжают страдать за Крым: ЕС продлил санкции против России / Alexei Pavlishak/Imago Images

Совет ЕС продлил пакет экономических санкций в отношении России.

Ограничительные меры продлены еще на год — до 23 июня 2020 года. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС.

Они введены в связи с аннексией Крыма.

Ранее в Германии "непутевый" премьер призвал отменить санкции против России. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Саксонии. Реакция в ФРГ и Украине не заставила себя долго ждать.

В свою очередь западные СМИ сообщили, что в Евросоюзе согласовали продление антироссийских санкций. Санкции ЕС против России будут продлены на год.

Читайте также"Санкции – это ошибка": глава делегации стран ЕС возжелала "прекрасного крымского вина"Напомним, президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что санкции против России европейские страны будут продолжать вплоть до возвращения всех оккупированных частей Украины.