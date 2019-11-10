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Почему Марув поселилась в "русском мире"

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

10 ноября 2019, 09:47

Анна Корсун выбирала российскую идентичность, потому что она позволяет быть безответственной.

Maruv MTV
Maruv получила награду на MTV / инстаграм Maruv

Очередной "музыкальный" скандал в сети – и снова вокруг Анны Корсун, она же – Maruv. Несколько дней назад она напела на престижную награду от международного конкурса MTV EMA 2019. Но гражданка Украины приняла приз как представительница России. За это девушка выгребла от украинских пользователей соцсетей, а там выражения выбирать не принято.

Сперва ситуацию попытался разрулить концертный директор артистки Кирилл Фельдман, пояснив: к России эта премия не имеет отношения, и призвал не подменять понятия. Затем слово взяла сама госпожа Корсун, заявила – ей надоел бесполезный срач, она никому ничего не должна. А лучшей артисткой стала всего лишь по версии MTV Russia, и аналогов в Украине нет. Так что, невежды, прикройте свои рты.

Это не первый в текущем году подобный скандал, связанный с именем Maruv. Она выиграла национальный отбор конкурса Евровидение-2019 от Украины, но отказалась ехать, сославшись на кабальные условия контракта. Хотя дело было совсем не в контракте: Анна Корсун гастролировала в России и не собиралась это дело прекращать. А гражданской позиции, как и своего мнения по поводу происходящих на её родине событий, Maruv не имела и не имеет до сих пор.

Тогда девушка ничего не потеряла в результате скандала. Наоборот, волна вынесла Анну Корсун "за поребрик" на гребень популярности. Ей платят в России, как нигде больше. Ничего личного, только бизнес и неуёмные амбиции. "Я хочу, чтобы о моём творчестве узнало как можно больше людей во всём мире", - делилась Maruv планами на ближайшее будущее. Весь мир в понимании рождённой не в СССР, а уже в независимой Украине певицы – это площадка, на которой работает MTV Russia. И да, трансляция с неё идет на весь мир, интересующийся популярной музыкой. Тогда как государство Украина девушке таких возможностей обеспечить не может.

Читайте также"Вздрючила": Maruv стала лучшей певицей от России на MTV EMA 2019Подобные заявления Анна с тех пор делает регулярно. Месяц назад Maruv отказалась ехать на MTV Europe Music Awards – не менее престижный с точки зрения шоу-бизнеса конкурс. Причина: надо было определиться с гражданством. От Украины ехать не хотела, а представлять Россию тактично отказалась. Теперь понятно, почему: её ждали на MTV Russia, девушке не хотелось лишний раз дразнить гусей.

Но интересно другое – Марув в дальнейшем вообще не хочет нигде никакую страну представлять! Анна Корсун возомнила себя Мадонной, не меньше: "Я согласна поехать на Евровидение разве что, как приглашенная звезда - как Мадонна в свое время". Хотя как раз Мадонна четыре года назад оказалась выступать в России. Причина – ущемление там прав секс-меньшинств, но какая разница, в чём Россия виновата.

С точки зрения Мадонны нельзя щемить гомосексуалистов, и страну, где это происходит, она для себя закрыла. В понимании украинцев с гражданской позицией Россия – это государство-агрессор, уже шестой год ведущей против Украины подлую необъявленную войну. Так что каждый может отказаться от российских площадок, не только музыкальных, руководствуясь собственными убеждениями. Только это – не о Maruv. У нашей молодой соотечественницы убеждений нет. Почему?

Ответ находим в упомянутом выше гневном обращении к "невеждам". "Номинация от MTV Russia не привязана к стране или гражданству, - пишет она. – Здесь ротируется огромное колоичество артистов из всего мира, но особенно – из стран СНГ. Я не только гражданин страны, в которой родилась, но ещё и мировой артист! Во всём мире я представляю только себя, поэтому fuck off!" Кроме того, Maruv напоминает: в прошлом году эту премию получил артист из Казахстана – и ничего. С учётом того, что Россия не напала на Казахстан – таки да, ничего. Но вернёмся к её самоопределению.

Читайте такжеПочему украинцы по-прежнему социализируются в русскоязычном пространствеИтак, Анна видит себя мировой артисткой и гражданкой того же самого большого мира. В таком случае, что ей мешает представлять себя миру от имени Украины? Нет желания презентовать страну, в которой родилась – так и представляла бы себя от какой угодно европейской страны. Или – от имени Америки, Австралии, Китая, Японии, или вообще оригинально – от имени пингвинов Антарктиды. Но нет! Прикрываясь непонятно, каким "миром", Maruv последовательно сотрудничает именно с российскими площадками. Мол, Украина виновата в том, что Россия даёт больше возможностей.

Хорошо, предлагаю согласиться: в нашей стране пока ещё мало возможностей для воплощения в жизнь множества амбициозных планов. Например, украинские музыканты часто записывают и сводят альбомы за пределами Украины. Допустим, в Англии. Или поближе – в Польше. Чем не угодили западные площадки? И вообще, когда девушку научат чему-нибудь скандалы, в которые она последовательно влипает? Не надейтесь, прозрение для Maruv никогда не наступит.

Дело в том, что Россия – это безответственность. Выбирая для себя российскую систему координат, вне зависимости от сферы деятельности, человек получает вместе с выбором возможность совершать некие поступки, которые легко оправдать. И за которые не придётся отвечать. Есть же миф о "великой русской культуре", носителям которой пусть со скрипом, но прощается всё. Вот почему Анне Корсун проще поселиться в "русском мире", держа удары со стороны "невежд". Пока не доказано, что Россия убивает – пророссийская ориентация не считается преступлением. Fuck off от Maruv достойны, по её мнению, те, кто её осуждает.

Андрей Кокотюха MTV Maruv
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