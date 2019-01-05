"Петр Креститель": эксперт объяснил, зачем Порошенко томос

Президент Украины Петр Порошенко

Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), подписанный сегодня Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле, являтся не только предвыборной технологией президента Петра Порошенко, но и гарантией для него от уголовного преследования.

Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Головачев в Facebook.

"Томос - это еще и гарантия Порошенко от уголовного преследования. Ну у кого поднимется рука на человека, который "реализовал вековую мечту украинцев"? Новому президенту, кто бы им не стал, достанется тяжелое наследие. Придется принимать непопулярные решения по требованиям МВФ, решать проблему с долгами, получить все прелести после запуска Северного потока-2. Кроме того, избиратели, которые приведут нового президента к власти, непременно будут требовать от него уголовного преследования Порошенко. И если новый гарант этого делать не будет, то его рейтинг через пол года просто обвалится", - считает Головачев.

Читайте такжеАвтокефалия для Украины: как ПЦУ получила томосПо словам эксперта, статус "Второго князя Владимира" обеспечит Порошенко мощную моральную поддержку и защиту от преследования.

"Пойдут массовые петиции от национально свидомых на имя нового президента, заволнуется новоиспеченная церковь, и все такое. Мы страна не правовая, руководствуемся не законами, а допотопными понятиями и архаичными представлениями о справедливости и законности. Игнорировать это новый президент не сможет. Возникнет патовая ситуация Выходом из нее, как ни странно, может быть указ или даже закон ВР об освобождении Порошенко от уголовного преследования", - предполагает он.

Читайте такжеУкраиной уже 5 лет управляют клоуны: журналист прокомментировал поездку Порошенко за томосомГоловачев прогнозирует, что начиная "с сегодняшнего дня и до 31 марта Порошенко устроит в стране просто форменную религиозную истерию" в связи с получением томоса.

"И еще в свою каденцию успеет войти в школьные учебники, как Петр Креститель", - подытожил эксперт.

Напомним, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

Перед подписанием документа в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи ПЦУ.

Читайте такжеОбнародован текст перевода томоса ПЦУ6 января Вселенский патриарх вручит томос избранному предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию.

Петр Порошенко заявил, что в Украине независимую церковь ждали столетия и выразил надежду, что этот день "навсегда войдет в историю".