Порошенко впал в экстаз после подписания томоса ПЦУ

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко эмоционально прокомментировал подписание Вселенским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Умоляю Вас и молюсь, чтобы церковь продолжала объединять Украину любовью и молитвой", - сказал Порошенко.

Он добавил, что в Украине независимую церковь ждали столетия и выразил надежду, что этот день "навсегда войдет в историю".

"Среди пятнадцати звезд, среди пятнадцати православных церквей появилась украинская звездочка. В этом храме Георгия Победоносца мы услышали молитву на украинском языке. Мы очень долго к этому шли", - отметил Порошенко.

Напомним, в субботу, 5 января, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей подписал томос для ПЦУ. 6 января он вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.

В РПЦ назвали документ "простой бумагой", не имеющей никакой канонической силы.

15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.