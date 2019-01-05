Порошенко впал в экстаз после подписания томоса ПЦУ

5 января 2019, 14:04

Он добавил, что в Украине независимую церковь ждали столетия.

Петр Порошенко, церковь
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко эмоционально прокомментировал подписание Вселенским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Умоляю Вас и молюсь, чтобы церковь продолжала объединять Украину любовью и молитвой", - сказал Порошенко.

Он добавил, что в Украине независимую церковь ждали столетия и выразил надежду, что этот день "навсегда войдет в историю".

"Среди пятнадцати звезд, среди пятнадцати православных церквей появилась украинская звездочка. В этом храме Георгия Победоносца мы услышали молитву на украинском языке. Мы очень долго к этому шли", - отметил Порошенко.

Напомним, в субботу, 5 января, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей подписал томос для ПЦУ. 6 января он вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.

В РПЦ назвали документ "простой бумагой", не имеющей никакой канонической силы.

15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

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Петр Порошенко Патриарх Варфоломей Томос УПЦ ПЦУ
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