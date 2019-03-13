"Борщ из Чебурашки" vs "Лай из соседнего села": Зеленский поглумился над критикой от Тимошенко

13 марта 2019, 15:19

Кандидаты в президенты Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский устроили "бокс по переписке".

Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский / Бизнес.Медиа

Кандидат в президенты Украины (лидирующий в соцопросах) − актер и телеведущий Владимир Зеленский высмеял недавнее высказывание лидера партии Батькивщина и своей конкурентки на выборах Юлии Тимошенко, которая сравнила его с "борщом из Чебурашки".

По его словам, заявление Тимошенко можно сравнить с лаем собаки из соседнего села.

"Ой что-то еще доносится, тихонько, как лай из соседнего села. "Борщ из чебурашки"! Креативно!!! Ну это получше, чем "скисший борщ и вчерашний". Ржу не могу. А значит - готов! Мы - новое блюдо! Свежее! Из ингредиентов важна лишь порядочность, а там людей опытных добавим по вкусу и точно обойдемся без "потрохов"!", — в весьма экспрессивной манере высказался на своей странице в Facebook Зеленский.

Конфликт развивался следующим образом.  Накануне Юлия Тимошенко, комментируя высокие предвыборные рейтинги Зеленского, прямо заявила - голосовать за комика на выборах — все равно, что варить "борщ из Чебурашки". 

Напомним, согласно крайнему соцопросу, в предвыборной гонке Зеленский обгоняет действующего президента Петра Порошенко.

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