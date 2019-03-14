"Подруга": Кириленко сказал, что объединяет Maruv и "регионалов"

Maruv — подруга "регионалов", полагает Вячеслав Кириленко / instagram.com/maruvofficial

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко назвал победительницу финала национального отбора на Евровидение-2019 певицу Maruv (Анна Корсун) "подругой регионалов".

Артистка отказалась от поездки на Евровидение-2019 в пользу гастролей в России, а "регионалы" — такие же российские гастролеры, только выступают в Верховной Раде, рассказал чиновник в парламенте во время дискуссии насчет закона об украинском языке.

Кириленко заявил, что "вождь регионалов" — бывший президент Виктор Янукович — разворовал страну, пригласил войска российского лидера Владимира Путан и сбежал, уже бывший премьер Николай Азаров разворовал страну и сбежал, и бывший генпрокурор Виктор Пшонка разворовал и сбежал.

"Я сочувствую вам, что ваша подруга не поехала на Евровидение. Я сочувствую... Но, как говорит НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины — Ред.), она… отказалась от участия Евровидения в пользу гастролей в России", — сказал вице-премьер.

"Как говорили древние греки, — подобное притягивает подобное. Вот вы точно такие же российские гастролеры, только ваши гастроли не там — на площадках, а в Верховной Раде", — добавил Кириленко.

Напомним, в украинском нацотборе на Евровидение-2019 победила Maruv, второе место заняла группа Freedom Jazz, а третье — Kazka.

Maruv критиковали из-за того, что она гастролировала в России. Позже артистка отказалась представлять Украину на Евровидении-2019.

Потом Freedom Jazz и Kazka предложили представить нашу страну на конкурсе, но коллективы также не захотела принимать в нем участие. После этого было принято решение, что Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019.

Справка. Финал конкурса Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в столице Португалии Лиссабоне, по итогам голосования победила израильтянка Нетта Барзилай, а украинский певец Melovin (Константин Бочаров) занял 17-е место из 26 возможных.