Конституционный суд разрешил переименовать Днепропетровскую область – СМИ

Днепропетровская область / УНИАН

Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую. Об этом сообщают источники УНН в КСУ.

Суд представил заключение о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую и фактически признал, что это соответствует статьям 157-158 Конституции Украины.

КСУ принял это решение в закрытой части сегодняшнего заседания.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада проголосовала за законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Ранее Верховная Рада Украины также одобрила законопроект, которым переименовала Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий район.

Сам Кировоград переименовали в Кропивницкий в 2016 году в рамках декоммунизационных процессов. Переименование города вызвало бурные протесты горожан.

В ноябре 2018 года Порошенко предложил декоммунизировать Днепропетровскую область.