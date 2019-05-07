У Зеленского рассказали, как и на сколько он оставил свой бизнес

Владимир Зеленский / УНИАН

Триумфатор выборов президента Украины 2019 Владимир Зеленский официально закончил передачу своего бизнеса в управление деловым партнерам - с гарантией возврата по истечении пятилетнего срока.

Соответствующее заявление сделал Сергей Шефир − бизнес-партнер и соратник Зеленского в интервью порталу theБабель.

"Он вышел (из бизнеса - Главред). Может, там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису (брату Сергея Шефира - Главред), я не помню" - сказал он.

По словам Шефира, Зеленский отдал свое право голоса и возможности влияния на бизнес, но по-прежнему будет получать дивиденды от авторских прав.

"Он (Зеленский – Главред) будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем. У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по истечении пяти лет", - подытожил соратник Зеленского.

Напомним, ранее Сергей Шефир рассказал, как и с кем планируют вступать в коалицию в Верховной Раде. До этого Зеленский впервые высказался о роспуске Рады и дате своей инаугурации.