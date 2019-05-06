"Тимошенко - патриотично настроена": У Зеленского рассказали, как и с кем хотят коалицию в Раде

Владимир Зеленский / УНИАН

Сергей Шефир, деловой партнер и давний соратник триумфатора выборов президента Украины Владимира Зеленского рассказал, как в его штабе видят формирование коалиции в Верховной Раде.

В интервью порталу theБабель на вопрос, заключит ли Зеленский коалиционное соглашение после парламентских выборов со своими бывшими соперниками по президентской гонке − главой партии Батькивщина Юлией Тимошенко и лидером Гражданской позиции Анатолием Гриценко.

"Я уже говорил, что ни одна коалиция в Раде долго не держалась, потому что крючки, за которые они друг друга держат, — это портфели. Мне бы хотелось придумать какой-то ход, чтобы коалиция создавалась не на основе портфелей. И я считаю, что Юлия Владимировна — патриотично настроенный человек. Договариваться надо на нормальных мотивах и помыслах, портфели вторичны", − сказал он.

Читайте такжеКто и зачем распускает слухи о роспуске РадыКроме того, Шефир опроверг информацию о создании специального объединения в Раде поддержку Зеленского, с которым связывают нардепа Валерия Писаренко (в недавнем прошлом человека из окружения Андрея Портнова – экс-заместителя главы Администрации президента времен Януковича).

"Я слышал о нем, но не знаком. Сейчас многие ходят и говорят, что они от Зеленского, — это бред. Если кто-то такой приходит, можно сообщать нам. Как только мы сделаем какие-то назначения, можно будет не сюда звонить, а уже этим людям", — сказал он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский впервые высказался о роспуске Рады и дате своей инаугурации. Позднее представители Радикальной партии и лидеры парламентской фракций проигнорировали первую официальную встречу с триумфаторов выборов президента Украины 2019.

