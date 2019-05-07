Почему для Украины так важна дата инаугурации Зеленского

Руслан Бортник

политолог

7 мая 2019, 06:57

Ситуация, которая сложилась в Украине, уникальная – впервые президентские и парламентские выборы проходят в один год.

Если инаугурация Владимира Зеленского состоится до 27-го мая, то парламент будет легче распустить. После этой даты решение о роспуске парламента действительно будет очень сложно отстаивать в судах. Поэтому весь диалог сегодня не о дате инаугурации, а диалог о возможности роспуска Рады.

На встрече с главами фракций, которая состоялась в минувшую субботу, Владимир Зеленский ничего не пообещал депутатам. 

Если бы он сказал четко, что не собирается распускать Раду, то скорей всего инаугурация прошла в любое число, начиная с 18-го и до 27 мая. Но Зеленский сыграл в умную игру. Сказал, что он в полной мере еще не президент. В ответ фракции сыграли с ним в ту же игру. Мол, мы же не уполномочены принимать решение за всех депутатов, нам нужно посоветоваться.

Читайте такжеА Баба-яга против, или Почему Порошенко и Ко нагло тянут с передачей власти ЗеленскомуСитуация, как в этом году, у нас сложилась впервые в истории Украины – президентские и парламентские выборы проходят в один год.

И соответственно, все действия в рамках президентской избирательной кампании являются действиями в рамках парламентской кампании. Когда они были разведены в разное время, то особых дискуссий о дате инаугурации не было, это не имело электорального смысла. Более того, раньше парламент пытался каким-то образом угодить новому президенту – максимально быстро назначить дату инаугурации, чтобы не иметь конфликта с вновь избранным президентом. Сейчас же ситуация наоборот – от даты инаугурации зависит роспуск парламента, зависит старт парламентской избирательной кампании и позиции сторон в этой кампании.

По его словам, в случае роспуска, выборы в Раду пройдут в августе. И это будет период медового месяца и на пике рейтингов Зеленского. Это означает, что скорей всего следующая парламентская коалиция и правительство будут пропрезидентскими. А проводить в один год президентские и парламентские выборы нельзя. Потому что с вероятностью в 80 процентов у нас будет всегда пропрезидентская коалиция, правительство. И де-факто – пропрезидентская республика, несмотря на конституционную норму о парламентско-президентской республике. И это большая проблема, этот процесс нужно разводить.

Читайте такжеКто больше всех выигрывает от затягивания инаугурации ЗеленскогоЕсли выборы пройдут вовремя, то это уже будет конец октября, начнется отопительный сезон, пройдет полгода президентства, два раза по сто дней. И уже накопятся проблемы у самого Зеленского, рейтинги просядут.

И в парламенте конечно будет мощная партия Зеленского. Но ей для формирования коалиции необходимы будут партнеры. И правительство будет очень сильно коалиционным. И поэтому игра вокруг даты инаугурации касается не только будущего парламента. Это игра вокруг всей модели управления Украины на следующие пять лет. 

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