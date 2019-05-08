Мадам Амбасадор едет домой: почему США отозвали посла в Украине раньше срока

Посол США в Украине на три месяца раньше срока покидает свой пост. Главред выяснил, с чем связано такое решение, чем дипломат запомнилась в стране и как это повлияет на отношение между Украиной и Штатами.

Кто такая Йованович

Посол США в Украине Мари Йованович завершила свое пребывание на посту и уже отозвана из Киева. В 2019-ом, уточняют в Госдепе США, у Йованович закончился трехлетний дипломатический срок в Украине. Дата отъезда согласована на май в связи с процессом передачи власти в результате выборов в Украине. А решения о ее преемнике пока нет.

Йованович вступила в должность в 2016-ом. Но это не первая ее работа в нашей стране - в 2001-2004 годах она была замом американского посла и временным поверенным в Украине.

В 2002-ом Йованович подняла вопрос о нарушении Киевом санкций против Ирака в связи с якобы продажей Саддаму Хусейну партии радиолокационных систем "Кольчуга". Она утверждала, что кроме плёнок Мельниченко в США якобы были и другие доказательства этого соглашения. Эти обвинения привели к значительному ухудшению украино-американских отношений.

Читайте такжеОтношения с Россией, ЕС и США: чего ждать УкраинеВ 2005-ом американка была послом в Киргизии, а спустя три года её перевели на должность посла США в Армении, где Мари проработала до лета 2011 года.

Новый президент - новый посол

Политолог Владимир Фесенко говорит, что в западных странах срок пребывания посла на должности работает, как часы. И случаев, когда один из дипломатов остался на еще один срок, не бывает.

"Принцип ротации послов работает, как автомат. Я даже не припомню за последние годы, когда у тех же американцев или в европейских странах могли оставить посла на второй срок. Единственное, когда на несколько месяцев задержали ротацию, это в период Евромайдана. Там оставили послов из нескольких стран, пока немного не стабилизировалась ситуация. А в постсоветских государствах – наоборот. Например, у нас две или больше каденций работал послом РФ Виктор Черномырдин. Потом очень долго белорусский посол", - объясняет Владимир Фесенко.

Что касается Йованович, то ее срок работы в Украине истек на три месяца раньше. Должность в Украине она получила в августе 2016-го.

"Действительно, с ней были связаны скандалы. Я знаю, что у Порошенко жаловались последние полтора года на Мари Йованович. Были также жалобы генпрокурора Юрия Луценко. Но, предполагаю, что именно сейчас ее меняют по другой причине. Возможно хотят, чтобы новый американский посол появился вместе с новым украинским президентом. Вместе будут знакомится с властью в стране. Мари Йованович Владимира Зеленского знала, они несколько раз встречались. Но тогда он был в статусе кандидата. И посла нужно было все равно менять в этом году, поэтому немного ускорили эту процедуру", - говорит политолог.

"Презрительно относится к Трампу"

В марте этого года о после в Украине негативно высказался сын Дональда Трампа. Трамп-младший призвал снять ее с должности, о чем написал в своем Twitter.

"Нам нужно меньше шутов среди послов. Призывы к смене американского посла Обамы в Украине растут", - написал Дональд Трамп-младший, прикрепив к фото Йованович и ссылку на статью одного из американских изданий. В ней говорится, что посол в Украине подрывает репутацию администрации Трампа.

Читайте такжеСкандал с послом США: почему Порошенко пошел ва-банкБывший федеральный прокурор США, а ныне адвокат Джо Дидженова уверял, что "посол США в Украине Мари Йованович заявила правительству Украины, что не стоит прислушиваться к президенту Трампу, так как он скоро будет подвергнут импичменту".

Тогда же 22 марта, телеканал Fox News обнародовал письмо бывшего конгрессмена Пита Сешнса к госсекретарю Майку Помпео. Там говорилось, что Йованович в Украине критикует Трампа и его решения. Более того, она презрительно относится к администрации Трампа.

Чего ждать Украине

Политолог Андрей Вигиринский объясняет, посольство США влияло на политическую повестку в Украине. И вот каким образом:

"У ряда известных в Украине общественных организаций появляются разного рода сообщения. А буквально через короткое время мы видим почти такую же реакцию посольства США. Последний пример - это вопрос, который касается незаконного обогащения. С одной стороны, суверенный орган Украины – Конституционный суд принял решение. А с другой - почему-то посольство США не нашли в себе силы сдержать эмоции. И высказались, что у них оно вызывает беспокойство. Но это неправильно. Никакие другие страны не должны влиять на решения, которые касаются нашего правового государства", - говорит эксперт.

Вигиринский добавляет, что влияние США прослеживалось и в кадровых вопросах. Не секрет, что во вновь созданных структурах в Украине, Штаты активно поддерживали Национальное антикоррупционное бюро.

"И эта поддержка немного выходила за грани приемлемой для любого нормального государства. Без решения суда посол позволяет себе говорить, что необходимо сменить прокурора, эти заявления должны на чем-то основываться. И публичная поддержка определенных правоохранительных органов давала возможность говорить, что США влияют на кадровую политику нашей стране. Можно вспомнить вице-президента США Джо Байдена, который говорил, что пребывание на должности генпрокурора Виктора Шокина является заложником предоставления транша. Мол, хотите получить материальную помощь, увольте прокурора", - вспомнил эксперт.

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Но наше общество слишком драматизирует и предает слишком много значения позиции посольства США.

"Да, мы зависим сильно, и в финансовом плане. Но не всегда то, что подается под соусом грантовских проектов, которые поддерживаются Соединенными штатами, самим посольством, является истиной в последней инстанции. Мы сами - суверенная страна, особенно что касается внутренней политики. И не должны пресмыкаться под каждым указанием или пожеланием иностранного государства, будь то Венгрия, Польша или США", - говорит Вигиринский.

То, что в Украине появится новый посол, будет для Украины только плюсом, уверен политолог.

"У нас изменился президент, а именно он определяет вектор внешней политики. И негативное наследие в отношениях США и администрации президента Порошенко должно уйти в прошлое. Это не значит, что будет пересмотрено отношение по ключевым позициям. Но мы имеем шанс как минимум на предстоящих три года заручиться поддержкой и не покупать лояльность белого дома за счет экономических процессов", - уверен Вигиринский.

По его словам, коммуникациям Петра Порошенко с Дональдом Трампом мешала история, связанная с главой НАБУ, которого защищала посол США в Украине.

"К сожалению, по состоянию на сейчас мы не можем говорить, откуда у генерала СБУ Виктора Трепака и нардепа Сергея Лещенко взялась так называя "амбарная книга" Партии регионов. Потом депутатами еврооптимистами, к которым очень благосклонно относились в посольстве США, были опубликованы данные о сотрудничестве Пола Манафорта с Виктором Януковичем, тем самым был причинен вред человеку, который стал президентом США. Далее депутат Борислав Розенблат опубликовал телефонные разговоры человека с голосом, очень похожим на голос главы НАБУ Артема Сытника. В том разговоре собеседник прямо говорит, что работал на кандидата от демократов. Это портило отношения Порошенко и Трампа. И я не думаю, что этот отрицательный фон должен принять на себя Владимир Зеленский", - уточнил эксперт.

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По его словам, сейчас есть возможность начать отношения республиканца Дональда Трампа с новым президентом Украины с чистого листа.

"И дальше, исходя из того, как выстоятся отношения, понимать, насколько продуктивными они могут быть. Для нас очень интересны прямые инвестиции. Это может быть участие в экономике, приватизации, развития портов. Для нас очень важным является вопрос окончания конфликта на востоке Украины. И возможно, что уровень коммуникации нового президента и нового посла может перейти в более активную поддержку президентом Трампом. В том числе, что касается и введения миротворцев. А если мы захотим установить виновных в хищениях государственных средств за последние пять лет, то вполне возможно, что нам будет нужна юридическая помощь США. Ведь деньги так или иначе проводились через международные юрисдикции. И если речь идет о такой валюте, как доллар, то Минфин США владеет полной информацией по движение денежных средств. Также, поддержка Штатов может проявлятся в том, что они посодействуют возврату в Украину украденных предыдущими чиновниками денег", - добавил политолог.

Привозила родственников в Межигорье

В СМИ пишут, что свою личную жизнь Мари Йованович тщательно охраняет. Известно лишь, что семья имеет славянские корни. Дедушка – серб, а отец жил в российской Чите и во время Второй мировой войны совершил побег из нацистского лагеря для военнопленных. Мать тоже имеет русские корни, ее семья во время революции бежала в Германию. Родители Йованович встретились уже после того, как ее мать покинула Германию. Сначала жили в Канаде, а когда Мери исполнилось 3 года, перебрались в США.

Главред узнал, что посол успела познакомить родственников с Украиной. К слову, официально Мари Йованович, мама Надя и брат Андре живут в Нешвиле, столице штата Теннеси. Они часто видятся и вместе путешествуют. К примеру, в конце 2018-го мама праздновала 90-летние в Лондоне, куда пригласили три десятка родственников. А в декабре 2017-го дружная семья отдыхала в Палм-Бич на Атлантическом побережье Флориды.

А Украину посетили в октябре 2017-го. Брат выкладывал фото из Чернобыля и описывал последствия катастрофы на ЧАЭС.

Семья Йованович в Чернобыле

Также, очень впечатлился туалетом в резиденции беглого президента Виктора Януковича в Межигорье.

"Это поместье стоит один миллиард долларов. А ванная обошлась в миллионы. Для отделки использовано около 70 сортов дерева", - написал родственник.

Отдельно он опубликовал фото с унитазами, которых в уборной Януковича было три. "Три варианта!", - пошутил американец.

Брат посла был впечатлен туалетом в Межигорье

Еще один пост родственник посвятил еде. А именно - одному из столичных ресторанов, в котором можно попробовать бычьи яйца, маринованные в чесноке, и телячий язык. А во Львове его впечатлила экскурсия по храмам, которые он называет русскими.

"Здесь много церквей, они были построены в 5-м и 6-м веках и имеют невероятную историю, не говоря уже о потрясающей красоте. Если вы никогда не видели русской православной церкви и никогда не посещали службу, то вы пропали", - написал Андре и показал фото.

К слову, судя по записям в соцсетях близких, дома Мари называют Машей и Мадам Амбасадор.