Инаугурация Зеленского: кого из мировых лидеров ждать в гости

9 мая 2019, 23:19

На церемонию уже собрались представители США и канады.

Инаугурация Зеленского: кого из мировых лидеров ждать в гости / Пресс-служба студии "95 квартал"

Будущий президент Украины Владимир Зеленский с датой своей инаугурации до сих пор не определился – но ряд приглашений на церемонию уже разослал.

На инаугурацию новоизбранного Президента Украины уже приглашены несколько международных лидеров, которые поздравляли его с победой на выборах. Дата события пока неизвестна, но она должна состояться до 3 июня.

Об этом рассказал советник Зеленского Данилюк.

"…определенные приглашения уже были сделаны. Здесь уже организационный вопрос, потому что мы пока не знаем дату инаугурации", – рассказал в Брюсселе его советник, бывший министр финансов страны Александр Данилюк, отмечая, что "очень много лидеров поздравили президента Владимира Зеленского с успехом на выборах".

Читайте такжеСоветник Зеленского назвал пессимистический сценарий насчет инаугурацииОн заверил, что как только будет определена дата инаугурации Зеленского, его команда займется проработкой таких вопросов, как формат церемонии, список приглашенных и первые визиты нового главы державы.

"Когда будет понятна дата, мы будем определяться и с форматом инаугурации, кто приедет, и какие будут наши первые визиты. Здесь или мы выбираем, или на самом деле есть уже определенный график событий за рубежом, в которых президент должен участвовать. В частности, это нормандский формат. Есть глобальные встречи, в которых мы будем участвовать", – уточнил Данилюк.

Кто из мировых лидеров поздравил Зеленского с победой на выборах 2019:

  • президент США Дональд Трамп;
  • председатель Европейского Совета Дональд Туск;
  • генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;
  • канцлер Германии Ангела Меркель;
  • премьер-министр Великобритании Тереза Мэй;
  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • канцлер Австрии Себастиан Курц;
  • президент Польши Анджей Дуда;
  • премьер-министр Канады Джастин Трюдо;
  • президент Беларуси Александр Лукашенко;
  • президент Молдовы Игорь Додон;
  • президент Литвы Даля Грибаускайте;
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев;
  • премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху;
  • премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;
  • президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие.

Вероятно, именно их – или, по крайней мере, их представителей – украинцы и увидят на инаугурации Зеленского. В частности, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер уже пообещал, что на инаугурацию Зеленского точно прибудет делегация изСША высокого уровня. В данный момент согласовывается ее окончательный состав и дата приезда.

"Пока это (список лиц – ред.) не объявлено, но это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей", − заявил Волкер.

Также на инаугурацию планируют приехать и представители Канады. В пресс-службе правительства страны уже отметили, что "Канада будет рада принять участие и, как только будет установлена дата, мы определим наше представительство на инаугурацию".

Напомним, в начале мая Зеленский определился с датой инаугурации – выбрав 19 мая – и написал письмо Парубию. Новый глава государства настаивает на необходимости скорее приступить к работе.

В свою очередь в Раде нет четкой позиции относительно даты инаугурации Зеленского, рассказал Главреду политолог Олег Саакян. При этом у Зеленского в этом вопросе "есть золотая акция"

При этом политолог Руслан Бортник объяснил, почему нельзя затягивать с инаугурацией Зеленского. Ситуация, когда президентские и парламентские выборы проходят в один год, в Украине сложилась впервые.

Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность

В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

Объявление официальных результатов

Официальные результаты второго тура выборов президента Украины объявлены 30 апреля.

По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Владимир Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За нынешнего главу государства Петра Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.

После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".

Инаугурация президента Украины

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.

Затем, в начале мая Зеленский определился с датой инаугурации — выбрав 19 мая — и написал письмо Парубию. Новый глава государства настаивает на необходимости скорее приступить к работе.

Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.

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Владимир Зеленский инаугурация Александр Данилюк
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