Торги за инаугурацию: эксперт рассказал про "золотую акцию" Зеленского

В Верховной Раде нет четкой позиции относительно даты инаугурации вновь избранного президента. Причина в том, что сами фракции еще не определились. Об этом Главреду рассказал политолог Олег Саакян.

"Прогнозировать на сегодняшний день достаточно сложно, потому что сами фракции не знают как они будут голосовать. И они стоят перед достаточно сложным выбором. Поскольку большая часть не заинтересована, чтобы происходили преждевременные парламентские выборы", - объяснил нам Саакян.

По словам эксперта, в досрочных выборах сейчас более всего заинтересованы часть провластных депутатов, в том числе президент.

"Поскольку сейчас Петр Порошенко может те 25 процентов, отдавших за него голоса, конвертировать в свою поддержку. И шанс на их конвертацию на сегодня выше, нежели это будет осенью. С другой стороны тот же Владимир Гройсман не заинтересован в преждевременных выборах, поскольку у него еще не сформировалась команда", - объяснил Саакян.

Читайте такжеПолитолог рассказал, кто получит выгоду от затягивания инаугурации Зеленского

Что касается Владимира Зеленского, то он пока тоже не имеет четкого решения.

"У Зеленского в данном случае — 50 на 50. Тактически было бы выгодно, стратегически — еще не готовы. Также, им не хотелось бы терять полугодовой иммунитет и возможность апеллировать к улице. Поэтому на сегодня парламент фактически пытается выбить возможность у Зеленского распустить Раду, чтобы у него не было аргумента для этого переговорного процесса", - добавляет политолог.

Впрочем, уточняет Саакян, дискуссии относительно конфигурации работы между парламентом и вновь избранным президентом фактически еще не начались.

"Сейчас идет борьба за стартовые позиции, с которых начнется дискуссия. А у Зеленского есть его золотая акция — это возможность роспуска парламента, и там это прекрасно понимают. Поэтому спикер Андрей Парубий всячески добивается того, чтобы получить внятный ответ от Зеленского относительно роспуска", - резюмировал Саакян.