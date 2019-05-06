Торги за инаугурацию: эксперт рассказал про "золотую акцию" Зеленского

6 мая 2019, 13:38

Депутаты ждут от новоизбранного президента ответа на один вопрос - распустит ли он Раду.

Зеленский осуществил свой первый визит в парламент

В Верховной Раде нет четкой позиции относительно даты инаугурации вновь избранного президента. Причина в том, что сами фракции еще не определились. Об этом Главреду рассказал политолог Олег Саакян. 

"Прогнозировать на сегодняшний день достаточно сложно, потому что сами фракции не знают как они будут голосовать. И они стоят перед достаточно сложным выбором. Поскольку большая часть не заинтересована, чтобы происходили преждевременные парламентские выборы", - объяснил нам Саакян. 

По словам эксперта, в досрочных выборах сейчас более всего заинтересованы часть провластных депутатов, в том числе президент.

"Поскольку сейчас Петр Порошенко может те 25 процентов, отдавших за него голоса, конвертировать в свою поддержку. И шанс на их конвертацию на сегодня выше, нежели это будет осенью. С другой стороны тот же Владимир Гройсман не заинтересован в преждевременных выборах, поскольку у него еще не сформировалась команда", - объяснил Саакян. 

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Что касается Владимира Зеленского, то он пока тоже не имеет четкого решения.

"У Зеленского в данном случае — 50 на 50. Тактически было бы выгодно, стратегически — еще не готовы. Также, им не хотелось бы терять полугодовой иммунитет и возможность апеллировать к улице. Поэтому на сегодня парламент фактически пытается выбить возможность у Зеленского распустить Раду, чтобы у него не было аргумента для этого переговорного процесса", - добавляет политолог. 

Впрочем, уточняет Саакян, дискуссии относительно конфигурации работы между парламентом и вновь избранным президентом фактически еще не начались.

"Сейчас идет борьба за стартовые позиции, с которых начнется дискуссия. А у Зеленского есть его золотая акция — это возможность роспуска парламента, и там это прекрасно понимают. Поэтому спикер Андрей Парубий всячески добивается того, чтобы получить внятный ответ от Зеленского относительно роспуска", - резюмировал Саакян. 

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Верховная Рада Петр Порошенко Владимир Зеленский инаугурация выборы-2019 Олег Саакян
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